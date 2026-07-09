"Debemos imitar los valores de quienes hicieron la patria para construir una sociedad más justa"

Jueves, 9 de julio de 2026

El intendente de la ciudad de Corrientes, Claudio Polich, afirmó que la conmemoración del Día de la Independencia debe servir como un momento de reflexión tanto para la sociedad como para quienes ejercen funciones públicas.





“Estos días deben ayudarnos a tener una reflexión para la sociedad, pero también para los que estamos en la función pública, tratando de imitar los valores de quienes hicieron la patria para construir una sociedad más justa, tolerante y que nos abarque a todos”, expresó.



En ese sentido, sostuvo que la independencia también implica superar las dificultades que frenan el desarrollo. “Tiene que ver con todo lo que nos condiciona y nos tira para atrás. Tenemos que conseguir la fortaleza para seguir avanzando”, remarcó.



A poco más de seis meses de gestión al frente del municipio capitalino, Polich realizó un balance positivo. “Hemos logrado establecer muchas cosas y todavía quedan muchas por hacer, pero existe una gran decisión de seguir avanzando. Creo que hemos consolidado los servicios, la ciudad está más ordenada y requiere una atención permanente”, señaló.



El jefe comunal destacó además el dinamismo de la capital correntina. “La ciudad está viva, tiene movimiento permanente, cambia de acuerdo con la época del año y todo eso incide en la prestación de los servicios básicos”, explicó.



Consultado sobre el futuro del sistema de transporte urbano, Polich indicó que el municipio decidió no otorgar una nueva prórroga al esquema vigente, al considerar que el servicio necesita una transformación integral.



“Hoy debemos pensar incluso qué tipo de combustible se utilizará, definir nuevos costos, atender las nuevas necesidades y rediseñar las trazas porque la ciudad está en pleno desarrollo”, afirmó.



Recordó que se declaró la emergencia del transporte hasta fin de año y aseguró que el objetivo es alcanzar una solución definitiva antes de que concluya ese plazo. “Estamos en plena etapa de cambios en lo que significa la movilidad urbana”, sostuvo.



En relación con la posibilidad de un nuevo fenómeno de El Niño, el intendente destacó el trabajo conjunto entre el municipio y el Gobierno provincial para minimizar el impacto de eventuales lluvias intensas.



Mencionó especialmente las intervenciones en las zonas del Pirayuí, Ponce y barrio San Ignacio, donde se ejecutan obras de gran magnitud.



“Desde la administración municipal estamos realizando obras complementarias y hacemos todo lo posible, ajustándonos a los pronósticos”, explicó.



Finalmente, aseguró que la ciudad se encuentra preparada para afrontar eventos climáticos, aunque advirtió que existen límites frente a precipitaciones extraordinarias.



“Corrientes tiene una determinada capacidad para soportar una cantidad de milímetros de lluvia por hora, pero si ese volumen se supera, las consecuencias para los vecinos son inevitables debido a las transformaciones del clima”, concluyó.

