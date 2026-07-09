El corredor Belgrano demanda una inversión 95 mil dólares mensuales

Jueves, 9 de julio de 2026

En declaraciones a Cadena de Radios, el legislador explicó que el planteo también fue presentado este martes en la Legislatura provincial y remarcó que el mantenimiento del corredor demanda una inversión cercana a los 95 mil dólares mensuales.



El diputado provincial Norberto Ast aseguró que continúan las gestiones para que el futuro concesionario del Corredor Belgrano se haga cargo del mantenimiento de la traza que atraviesa la ciudad de Corrientes, una iniciativa que ya fue presentada en el Parlamento del Norte Grande y que cuenta con el acompañamiento de otras nueve provincias.



"Se trata de la conectividad y del tránsito del Mercosur. El planteo que estamos haciendo es lógico, razonable y absolutamente exigible. Vamos a continuar solicitándolo", afirmó Ast.



El legislador sostuvo que, por la importancia estratégica de esta vía para el transporte regional e internacional, resulta necesario que el mantenimiento forme parte de las obligaciones del concesionario dentro del paquete de rutas concesionadas.



En otro tramo de la entrevista, Ast se refirió al 209° aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, destacando el significado histórico del 9 de Julio.



"Recordamos aquel 9 de julio de 1816, cuando los diputados de las Provincias Unidas se reunieron en Tucumán y declararon la independencia de la Corona española. Ese acto de patriotismo terminó de consolidar el proceso iniciado en 1810 con la conformación del Primer Gobierno Patrio", expresó.



Asimismo, señaló que desde entonces "somos un país, una Nación que se gobierna sin depender de ninguna otra decisión política externa".



Finalmente, el diputado manifestó su deseo de que la Argentina continúe fortaleciendo su sistema institucional. "Tenemos errores, pero también muchos aciertos demostrados a lo largo de los años como Nación. Espero que en un futuro no tan lejano la Argentina se constituya plenamente en un país verdaderamente federal", concluyó.