Juan Pablo Valdés: "El desafío es garantizar igualdad de oportunidades para todos"

Jueves, 9 de julio de 2026

Tras participar de la vigilia en Tucumán junto al presidente Javier Milei y sus pares provinciales, el gobernador de Corrientes instó a construir un futuro con esperanza para los jóvenes.



Además, repasó temas clave de su gestión: infraestructura regional, el reclamo por las tarifas del Corredor Belgrano, la hidrovía y el trabajo conjunto con Misiones.



En el marco de las celebraciones por el Día de la Independencia, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, dejó un fuerte mensaje centrado en el desarrollo, la producción y la equidad social. El mandatario provincial insistió en que el principal reto de la Argentina actual es asegurar condiciones equitativas para todos los ciudadanos, al tiempo que repasó los principales ejes de la agenda de infraestructura y articulación regional.



Valdés asistió previamente a la vigilia del 9 de Julio en Tucumán, donde los gobernadores mantuvieron un encuentro con el presidente Javier Milei. El correntino valoró positivamente este espacio de diálogo institucional, destacando que permitió intercambiar preocupaciones, problemáticas y posibles soluciones de la agenda nacional más allá de las banderías políticas.



"Tenemos que valorar todo lo que se peleó para llegar a esta fecha y también el esfuerzo cotidiano que hacen los argentinos para sentirse parte del país", reflexionó el gobernador.



Un mensaje para la juventud y alianza estratégica con Misiones

El mandatario dedicó un párrafo especial a las nuevas generaciones, a quienes les pidió "no perder las esperanzas" y apostar al trabajo con compromiso para transformar la realidad local y nacional.



En materia de política regional, Valdés ponderó su reciente reunión con el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua. Subrayó que, tras mucho tiempo, ambas provincias logran trabajar en conjunto "sin mezquindades". Esta alianza estratégica busca sumar fuerza en reclamos históricos del Nordeste Argentino (NEA), como la construcción del segundo puente interprovincial —clave para la logística y el comercio de la zona— y la concertación de precios justos mediante el diálogo para los productores y cooperativas de la yerba mate.



Respecto a las obras de infraestructura vial y fluvial, el gobernador brindó precisiones sobre tres proyectos clave:



Defensas costeras de Ituzaingó: Confirmó que el proyecto, presentado hace casi un año ante Nación, ya cuenta con posibilidades de financiamiento y se encuentra próximo al llamado a licitación.



Hidrovía Paraná-Paraguay: La provincia aguarda la designación de las nuevas autoridades fluviales para reactivar las mesas de negociación. Las prioridades de Corrientes son claras: garantizar que el dragado continúe hasta el puerto de Ituzaingó, otorgar mayor profundidad al puerto de Lavalle y contemplar la terminal de El Sombrero.





Uno de los puntos más álgidos de la agenda de gestión es la situación del Corredor Belgrano. Valdés adelantó que mantendrá una reunión clave con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, el próximo 20 de julio para tratar el estado de esta traza vial.



El mandatario fue tajante al sostener que la provincia no debe asumir el costo de mantenimiento de dicha ruta: "Los correntinos no tenemos por qué afrontar una inversión de 95 millones de dólares cuando ya existe un concesionario que cobra por ese servicio", explicó, aunque aclaró que el Ejecutivo provincial intervendrá si es estrictamente necesario para garantizar la transitabilidad y seguridad de los usuarios.



Finalmente, el gobernador correntino analizó la macroeconomía nacional con un tono moderadamente optimista. Celebró la baja del riesgo país y estimó que los índices inflacionarios podrían ubicarse en torno al 1,8% o 1,9%. No obstante, advirtió que para consolidar este rumbo es fundamental que la estabilidad macroeconómica se traduzca de manera urgente en una reactivación del consumo interno, mejoras en la economía doméstica y un acceso real al crédito para el sector productivo.



R: Gladis Lencina