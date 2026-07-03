Viene el Niño: Defensa Civil planifica el "peor escenario" en Santo Tomé

Viernes, 3 de julio de 2026

El municipio se encuentra en estado de seguimiento permanente por el repunte del caudal debido a las lluvias en Brasil. Este fin de semana la situación estaría controlada, coordinan protocolos de evacuación y asistencia sanitaria con el Ejército.



La situación del río Uruguay continúa bajo seguimiento permanente en la costa correntina y desde Defensa Civil de Santo Tomé mantienen activos los mecanismos preventivos ante posibles variaciones en el caudal. Pablo Verón, integrante del área, brindó detalles sobre el escenario actual y las medidas adoptadas para responder ante eventuales emergencias.



Verón explicó que la semana pasada participaron de una capacitación vinculada al comportamiento climático y al análisis de los posibles efectos del fenómeno de El Niño, cuya presencia ya está instalada, aunque todavía se desconoce la magnitud que podría alcanzar.



Asimismo, señaló que durante los últimos días se registró una suba en el nivel del río debido a las lluvias ocurridas en las altas cuencas de Brasil. Indicó que actualmente se observan alrededor de 9 mil metros cúbicos por segundo en el sistema vinculado a la represa, lo que genera un incremento en los volúmenes de agua descargados aguas abajo.



“Esto anuncia que podría haber un repunte en los próximos días, pero no tendríamos mayores complicaciones salvo que vuelvan a registrarse lluvias importantes en Santa Catarina; ahí el panorama cambiaría y podría tornarse preocupante”, explicó.



El referente de Defensa Civil recordó además que desde mayo se vienen desarrollando reuniones del Comité Operativo de Emergencia Municipal con el objetivo de anticipar escenarios y revisar los protocolos de actuación.



“Cuando se presenta una emergencia nos reunimos en el comando de Bomberos y trabajamos sobre los posibles puntos de evacuación en distintos clubes e instituciones”, detalló.



En ese sentido, recordó experiencias recientes de contingencias por inundaciones, donde se registraron más de 300 personas entre evacuados y autoevacuados durante uno de los picos de mayor impacto registrado en 2025.



“En ese momento llegamos a tener tres centros de evacuados activos”, sostuvo.



También destacó las políticas de relocalización impulsadas para familias que residen en zonas inundables, considerando que representan una herramienta importante para reducir riesgos futuros.



Finalmente, Verón señaló que aún es prematuro anticipar con certeza cómo evolucionará el fenómeno climático, pero subrayó que uno de los mayores desafíos continúa siendo la asistencia integral a las personas afectadas.



“Lo más delicado es la situación de la gente que necesita ser evacuada y contar con espacios donde puedan tener servicios sanitarios adecuados y alimentación de manera regular”, concluyó.



Pablo Verón, referente de Defensa Civil de Santo Tomé, advirtió que la ciudad presenta una situación particular ante las crecidas y explicó que con niveles de alrededor de 17,50 metros el impacto puede ser significativo, generando incluso aislamiento en distintos sectores.



“Acá en Santo Tomé con 17,50 metros muchas veces quedamos aislados”, señaló, al remarcar la necesidad de mantener una planificación anticipada frente a escenarios climáticos complejos.



Indicó que cuando este tipo de fenómenos se extienden durante largos períodos, la ciudad busca sostener su funcionamiento habitual, aunque se deben implementar estrategias específicas para garantizar servicios esenciales y la atención de situaciones críticas.



En ese sentido, destacó la importancia de prever respuestas concretas ante emergencias médicas y otras contingencias que puedan surgir durante períodos de inundación o aislamiento.



Además, adelantó que ya se analizan alternativas para reforzar la capacidad operativa mediante el apoyo de medios aéreos. “Se está viendo la posibilidad de contar con helicópteros del Ejército”, comentó.



No obstante, insistió en que el principal desafío continúa siendo mantenerse atentos a las necesidades que puedan aparecer y responder de manera rápida a las demandas de la población ante cualquier eventualidad.



La planificación preventiva es uno de los ejes sobre los que trabaja Defensa Civil de Santo Tomé ante el comportamiento del río Uruguay y los posibles efectos climáticos. En ese sentido, Pablo Verón remarcó la necesidad de proyectar acciones considerando escenarios complejos para minimizar riesgos.



“Una ciudad con más de 30 mil habitantes tiene que ir planificando y ponernos en la postura del peor escenario, que ojalá no suceda”, expresó.



El funcionario señaló que la preparación anticipada permite organizar recursos humanos y logísticos, establecer protocolos de respuesta y prever mecanismos de asistencia para atender posibles situaciones de emergencia.



Asimismo, sostuvo que el objetivo es evitar improvisaciones y contar con herramientas que permitan actuar con rapidez si las condiciones climáticas generan complicaciones mayores en la región. La estrategia contempla desde centros de evacuación y asistencia sanitaria hasta medidas especiales para garantizar servicios esenciales y respuestas ante situaciones críticas.



Para este fin de semana se espera un nuevo repunte en el nivel del río Uruguay, aunque desde Defensa Civil estiman que la situación permanecería dentro de parámetros controlados si las condiciones meteorológicas no cambian en el sur de Brasil.



“Para este fin de semana hay un repique que se va a producir, pero no debería superar la primera cota de 12,50 metros, según nuestras estimaciones, siempre y cuando en los próximos tres o cuatro días en Brasil no se registren mayores lluvias”, explicó Pablo Verón.



El referente señaló que el monitoreo es constante debido a que las precipitaciones en las cuencas altas tienen incidencia directa sobre el comportamiento del río aguas abajo. En ese contexto, remarcó que cualquier cambio significativo en las condiciones climáticas podría modificar las previsiones actuales.



Asimismo, sostuvo que el trabajo preventivo y el seguimiento diario permiten anticipar escenarios y preparar respuestas rápidas en caso de que la situación evolucione de manera desfavorable.E