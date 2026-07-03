Cierre temporal del paso fronterizo entre Corrientes y Brasil por la crecida

Viernes, 3 de julio de 2026

La suspensión afecta el cruce entre Alvear e Itaquí. Prefectura Naval cerró el paso por riesgos para la navegación debido a la crecida del río.



La Prefectura Naval Argentina dispuso el cierre transitorio del Paso Internacional Puerto Alvear (Corrientes) – Puerto Itaquí (Brasil) debido a las peligrosas condiciones que presenta el Río Uruguay. La medida, confirmada por la Municipalidad de Alvear, interrumpe completamente el traslado de personas y vehículos entre ambos países hasta nuevo aviso.



La crecida del río obligó a suspender las operaciones



El cierre responde al importante aumento del caudal del Río Uruguay registrado en los últimos días, una situación que provocó el anegamiento de sectores operativos del puerto de Alvear y generó condiciones que impiden realizar los cruces de manera segura.



Tras evaluar el escenario, la Prefectura resolvió suspender todas las operaciones en el paso fronterizo para prevenir accidentes y resguardar tanto a las embarcaciones como a los pasajeros que utilizan diariamente esta conexión internacional.



Materiales arrastrados por la corriente complican la navegación



Además del elevado nivel del agua, uno de los principales factores de riesgo es la gran cantidad de troncos, ramas, raigones y otros restos vegetales que son transportados por la fuerte corriente desde las cuencas superiores del río.



Durante las inspecciones realizadas en la zona, las autoridades detectaron que estos elementos obstaculizan las áreas de maniobra y bloquearon las rampas utilizadas para el embarque y desembarque del lado argentino, dificultando cualquier operación segura.



La prioridad es garantizar la seguridad del cruce



Desde la fuerza federal explicaron que la decisión busca evitar incidentes durante la navegación y preservar la integridad de las embarcaciones que realizan el servicio internacional, tanto las destinadas al transporte de pasajeros como las que trasladan vehículos.



En el comunicado oficial se indicó que las condiciones actuales no permiten brindar un servicio seguro, motivo por el cual se aplicó el cierre preventivo del puerto hasta que mejore la situación hidrológica.





No hay una fecha confirmada para la reapertura



Por el momento, las autoridades no informaron cuándo podrá rehabilitarse el paso internacional entre Alvear e Itaquí. La reapertura dependerá de la evolución del nivel del Río Uruguay y de nuevas evaluaciones técnicas que determinen que las condiciones vuelven a ser aptas para la navegación.



Mientras tanto, quienes tengan previsto cruzar la frontera por este corredor deberán mantenerse atentos a los próximos comunicados oficiales de la Prefectura Naval Argentina y de las autoridades locales.