Camila Núñez se quebró al declarar y denunció que sufrió presiones

Viernes, 3 de julio de 2026

La prima de Loan declaró en el juicio, sufrió una crisis de llanto y denunció presuntas presiones vinculadas con la investigación.



Una nueva audiencia por la desaparición de Loan Danilo Peña estuvo marcada por el emotivo testimonio de Camila Núñez, prima del niño, quien debió abandonar la sala tras sufrir una crisis de llanto. Durante su declaración recordó una frase que, según afirmó, le transmitió su hija sobre los momentos previos a la desaparición: "Loan quería volver con su papá".



La audiencia se desarrolló ayer en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, donde Camila Núñez respondió las preguntas de las partes en el marco del juicio por la desaparición del menor ocurrida en la localidad de 9 de Julio.



El momento más tenso se produjo durante el interrogatorio del defensor oficial de uno de los imputados, quien insistía con preguntas relacionadas con la decisión de que los niños fueran hasta el naranjal. La mujer se mostró visiblemente afectada, rompió en llanto y fue retirada de la sala para recibir contención.



En su declaración, Núñez manifestó que una expresión de su hija quedó grabada en su memoria desde el día de los hechos. Según relató ante el Tribunal, la niña le dijo que "Loan quería volver con su papá", una afirmación vinculada a los momentos previos a la desaparición del menor.



Ese pasaje de su testimonio se convirtió en uno de los puntos más relevantes de la jornada judicial.



Además de relatar lo ocurrido el día de la desaparición, Camila Núñez aseguró que, tras su primera declaración, fue abordada por tres hombres vestidos de civil que, según afirmó, intentaron convencerla de señalar a una persona como responsable del caso.



La testigo sostuvo que le habrían ofrecido protección a cambio de incriminar a alguien y también denunció haber recibido mensajes atribuidos a supuestos integrantes de un área de Ciberdelito, quienes le habrían prometido beneficios e incluso la posibilidad de acceder a la recompensa ofrecida por información sobre el caso.



Núñez explicó que decidió denunciar esos hechos ante el Juzgado Federal de Goya, acompañada por su abogada Elizabeth Cutaia, para que la Justicia investigue las presuntas maniobras denunciadas.



El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña continúa con nuevas audiencias y la incorporación de más testimonios, mientras el Tribunal analiza las pruebas reunidas para esclarecer uno de los casos que mayor conmoción generó en el país.