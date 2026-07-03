La Selección Argentina se enfrenta esta noche con Cabo Verde

Viernes, 3 de julio de 2026

La Selección argentina se enfrentará este viernes a las 19 hs. a Cabo Verde, por el octavo de final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.





Los dirigidos por Lionel Scaloni no quieren sorpresas ante la selección del país africano. El encuentro, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami y se podrá ver a través de TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium, DAZN y DSports. El árbitro designado fue el canadiense Drew Fischer.



La Selección argentina viene de superar la fase de grupos sin inconvenientes, ya que derrotó 3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania.



A lo largo de estas tres presentaciones, los dirigidos por Lionel Scaloni, que son los vigentes campeones de América y del mundo, demostraron un gran juego colectivo, aunque hay cierta preocupación por la falta de goles de los delanteros. Esto se debe a que seis de los ocho tantos los convirtió Lionel Messi, mientras que los otros dos llegaron de pelotas paradas (un penal de Lautaro Martínez y un tiro libre de Giovani Lo Celso).



Cabo Verde, por su parte, es una de las grandes sorpresas en este Mundial 2026, ya que en lo que es su primera participación en el torneo de selecciones más importante del mundo consiguió superar la fase de grupos de manera invicta.



El combinado del país africano, que estaba en el Grupo H, empató 0-0 con España y Arabia Saudita, mientras que también consiguió un entretenido 2-2 con Uruguay.



Una de sus grandes figuras es el arquero Vózinha, quien tuvo actuaciones consagratorias y podrá cumplir su sueño, que era jugar contra Lionel Messi.



El ganador de este partido se cruzará en los octavos de final ante la selección que salga vencedora en el enfrentamiento entre Australia y Egipto.



Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Mundial 2026

16avos de final

Argentina - Cabo Verde

Estadio: Hard Rock Stadium (Miami)

Árbitro: Drew Fischer (Canadá)

Hora: 19

TV: TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium, DAZN y DSports



Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.



Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Diney Borges, Roberto Lopes, Sidny Cabral; Kevin Lenini, Jamiro Montero; Ryan Mendes, Talmo Arcanjo, Garry Rodrigues; Livramento. DT: Bubista.