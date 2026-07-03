El Gobernador confirmó el protocolo de emergencia ante la llegada del Niño

Viernes, 3 de julio de 2026

El Gobierno provincial coordina acciones para mejorar las alertas tempranas y reducir el impacto de lluvias intensas e inundaciones. Además de los ministros, serán convocadas las escuelas cabeceras como refugios y fuerzas de rescate a anegados.



El Gobierno de Corrientes puso en marcha un esquema de coordinación para fortalecer la respuesta ante la posible llegada de un fenómeno El Niño de gran intensidad. La iniciativa busca optimizar los sistemas de alerta temprana, reforzar la comunicación con la población y avanzar en medidas preventivas frente a un escenario de lluvias persistentes y crecidas de ríos.



El gobernador Juan Pablo Valdés encabezó una reunión de la Junta Provincial de Defensa Civil, integrada por ministerios, organismos provinciales y distintas áreas del Estado, con el objetivo de evaluar las acciones preventivas ya implementadas y definir nuevas estrategias.



El encuentro estuvo centrado en los pronósticos meteorológicos que anticipan un posible episodio de El Niño con precipitaciones por encima de lo habitual, lo que podría provocar anegamientos y aumentos en los niveles de los cursos de agua.



Uno de los principales ejes del plan es mejorar los sistemas de comunicación para que las alertas lleguen con rapidez a los vecinos de las localidades que puedan verse afectadas.



El mandatario provincial explicó que se trabaja en un mecanismo que permita informar de manera inmediata sobre eventuales emergencias climáticas, brindando a la población el tiempo necesario para tomar medidas preventivas. Para ello, también se analizan experiencias internacionales exitosas en materia de gestión del riesgo.



Durante la reunión también se repasaron las tareas que la Provincia viene desarrollando en infraestructura hídrica, capacitación de personal y logística para fortalecer la capacidad de respuesta.



Entre las obras destacadas figuran los trabajos de escurrimiento en barrios de la ciudad de Corrientes y la finalización de intervenciones hidráulicas en el barrio Pirayuí, además de otras acciones destinadas a reducir el impacto de las lluvias intensas.



El gobernador confirmó que el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) mantiene un trabajo permanente con los intendentes de los municipios que podrían verse comprometidos por el fenómeno climático.



Por su parte, el intendente de la capital, Claudio Polich, remarcó la importancia de la planificación anticipada y señaló que las obras hidráulicas ejecutadas en los últimos años contribuyeron a disminuir las consecuencias de las últimas precipitaciones, aunque advirtió que una crecida extraordinaria del río Paraná podría generar nuevos desafíos.

El director de Defensa Civil, Bruno Lovinson, informó que la planificación comenzó semanas atrás junto a distintos municipios y confirmó que ya existe un cronograma de trabajo para continuar monitoreando la evolución del fenómeno.



Además, adelantó que en aproximadamente 20 días se realizará un nuevo encuentro para actualizar la información meteorológica y revisar las medidas preventivas en función de los pronósticos más recientes.