José Fernández Codazzi, el abogado del diablo ¿cómplice de ocultar a Loan, porqué hizo mentir?

Jueves, 2 de julio de 2026

El abogado correntino fue citado a declarar como testigo por el juicio de Loan, quien desapareció en junio de 2024. El delito es de sustracción y ocultamiento del menor. ¿Porqué intentó desviar la investigación mandando a declarar accidente?



Son muchas las preguntas que la sociedad se realiza: ¿Existen redes de trata y trafico de menores? ¿Tienen abogados, comisarios, ex marines, enfermeras cómplices, Prefectos o Policías, camineras y puestos de Gendarmeria sobornados, paso libre en rutas por coimas, que trabajan para un red? ¿Existirá? ¿Tantos niños desaparecen en la Argentina y luego no se sabe nada?. ¿Hay funcionarios y autoridades cómplices?¿Hay burocracia o faltan jueces y trabajadores judiciales que demuestren competencia?. La Justicia debe urgente resolver la situación de los niños que tienen derechos y sus desapariciones quedan en la nada, pasan los años hasta que incluso llega la muerte de los padres buscando sus paraderos por décadas y los casos sin avances.



El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida en junio de 2024 en la localidad de 9 de Julio, provincia de Corrientes, sumó un nuevo capítulo: el Tribunal Oral Federal citó a declarar como testigo al abogado José Fernández Codazzi, quien habría realizado intervenciones y manifestaciones públicas sobre el caso.



La medida fue adoptada a partir de un planteo formulado por la defensa de Laudelina Peña, una de las principales señaladas en la causa y hermana de José Peña, padre del niño. Codazzi había intervenido en el caso cuando se convirtió en abogado de Bernardino Antonio Benítez, cuando el expediente todavía estaba en la Justicia correntina.



A fines de 2024, el abogado había trasladado a Laudelina hasta una fiscalía de la ciudad de Corrientes, en un horario inusual, donde le tomaron una denuncia en la que se trató de instalar la versión de que el niño había sido arrollado por la camioneta del ex marino Pérez y su esposa, Caillava, cuando salieron del almuerzo que tuvo lugar en la casa de la abuela de Loan.



Laudelina, que aún no estaba detenida, presuntamente fue sacada de 9 de Julio en el Volkswagen Passat gris del por entonces senador oficialista Diego Pellegrini —quien declara como testigo en el actual juicio— y luego pasada a la camioneta de Fernández Codazzi.



En horas de la madrugada, la tía de Loan denunciaría ante el fiscal Gustavo Robineau que el nene no había sido secuestrado ni se había perdido en el campo, sino que había sido impactado por la camioneta Ford Ranger blanca del ex marino.



Pero poco después, la mujer acusó a Fernández Codazzi de haberla amenazado y de supuestamente sobornarla con $ 50.000 y la promesa de una moto. El letrado ya venía siendo investigado por la jueza federal de Goya, Cristina Elizabeth Pozzer Penzo, quien lo procesó por el delito de "peculado".



INVOLUCRADO EN CASOS DE MENORES DESPARECIDOS:



Por otra parte, este abogado fue el encargado de trasladar a un menor de edad en su camioneta blanca y quedo registrado por las cámaras. Y luego, detenido, ya que la Policía buscaba intensamente al hombre prófugo quien se llevo a su hijo menor, y estaba involucrado Codazzi en el caso tambien de otro niño desaparecido durante días.



El abogado penalista José Fernández Codazzi fue detenido y procesado en mayo de 2026 por facilitar la fuga de su cliente, Josías Santos Regis, y el hijo menor de este, Nahuá Santos Riquelme. El padre había huido llevándose al niño de seis años tras un tiroteo en Esquina (Corrientes), lo que activó una Alerta Sofía.