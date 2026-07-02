Corrientes reúne a las máximas autoridades para coordinar emergencias

Jueves, 2 de julio de 2026

El encuentro reunirá hoy a las autoridades provinciales y municipales para coordinar acciones de prevención y respuesta ante emergencias por inundación extrema.



El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, encabezará hoy una reunión de la Junta Provincial de Defensa Civil, un encuentro destinado a fortalecer la coordinación entre los distintos organismos responsables de actuar ante situaciones de emergencia en la provincia.



La reunión se realizará desde las 10 en el Salón Amarillo de la Casa de Gobierno, ubicado en 25 de Mayo 927, y contará con la participación de las principales autoridades del Ejecutivo provincial, fuerzas de seguridad y representantes municipales.



Participarán las máximas autoridades provinciales



Además del gobernador, asistirán el vicegobernador Pedro Braillard Poccard, el intendente de la ciudad de Corrientes, Claudio Polich, ministros del gabinete provincial y el jefe de la Policía de Corrientes, comisario general Miguel Ángel Leguizamón.



También formarán parte de la reunión funcionarios y responsables de las distintas áreas que integran el sistema provincial de respuesta ante emergencias.



Expondrá el director de Defensa Civil



Durante la jornada está previsto que el director de Defensa Civil de la Provincia, Bruno Lovinson, brinde una exposición sobre la situación actual y las acciones de planificación, prevención y coordinación que lleva adelante el organismo.



La Junta Provincial de Defensa Civil tiene como misión articular el trabajo de los diferentes organismos públicos para garantizar una respuesta rápida y eficiente frente a fenómenos climáticos, incendios, inundaciones, accidentes y otras contingencias que puedan afectar a la población.



Un encuentro para fortalecer la coordinación



Este tipo de reuniones permite revisar protocolos de actuación, evaluar recursos disponibles y coordinar estrategias conjuntas entre Provincia, municipios, fuerzas de seguridad y organismos de asistencia.



Se espera que, tras el encuentro, las autoridades informen sobre las principales definiciones adoptadas y las medidas previstas para reforzar el sistema de prevención y respuesta ante eventuales emergencias en el territorio correntino.