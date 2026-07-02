Los sabores regionales una cultura y tradición en Santa Ana de los Guácaras

Jueves, 2 de julio de 2026

La 5° Fiesta de la Torta Frita y Torta Parrilla con entradas gratis, se realizará el 4 de julio en la cancha municipal. Incluirá concursos culinarios con importantes premios, música en vivo y un fuerte impulso a los emprendedores locales.



Guácaras, Dra. Silvana Almirón, confirmó el lanzamiento oficial de la quinta edición de la Fiesta de la Torta Frita y Torta Parrilla, que se desarrollará en el marco de la Fiesta del Primer Ingenio Correntino. La cita será el próximo 4 de julio desde las 10:00 h en la cancha municipal, con entrada libre y gratuita para disfrutar en familia.



En diálogo con Cadena de Radios, la jefa comunal detalló que la presentación formal se realizó en la Casa Iberá y anticipó una jornada cargada de tradiciones, gastronomía regional y música.



“Habrá paseo de artesanos para que la gente pueda venir a compartir con amigos y en familia. Será una jornada ideal para disfrutar del frío con un buen chipacuerito, torta parrilla y mate cocido”, expresó Almirón.



Tradición, música y salida laboral

A partir de las 14:00 h comenzará la competencia gastronómica bajo la organización y evaluación de SUTHRA. Este año, la novedad radica en los premios: los ganadores recibirán parrillas portátiles. Almirón recordó el impacto social del evento citando el caso de la ganadora de la edición anterior, quien logró convertir la experiencia en un trabajo permanente para todos los fines de semana.



Con el objetivo de superar los 50 expositores de la edición pasada, el municipio se encuentra distribuyendo espacios y entregando gazebos para apuntalar la economía social. Paralelamente, el escenario principal contará con los shows en vivo de:



Sebastián y Joaquín Cabrera



Manuelito y su Conjunto



Los Reales del Litoral



La Fuerza Chamamecera



Obras de prevención hídrica ante El Niño

Por otra parte, la intendenta se refirió a las gestiones conjuntas con el Gobierno provincial para preparar a la localidad ante una eventual llegada del fenómeno climático El Niño, destacando los avances en la limpieza y recuperación de canales hídricos.



“Con las lluvias de diciembre y enero recorrimos junto al gobernador Juan Pablo Valdés canales que desde 2017 no habían recibido limpieza. Ya avanzamos en los canales 9, 10 y 11 para mejorar el desagüe de la localidad, Colonia Álvarez y la zona del Primer Ingenio", afirmó la mandataria. Finalmente, explicó que también se ejecutan tareas de colocación de tubos, relleno de sectores urbanizados y el alteo de viviendas para mitigar los riesgos ante futuras precipitaciones intensas.



R: Gladis Lencina