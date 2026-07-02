Obras de infraestructura, conexión y turismo jesuítico

Jueves, 2 de julio de 2026

El intendente Marcelo Fabián Scotto detalló las inversiones en viviendas, agua potable y conectividad vial gracias al apoyo provincial. Además, destacó el balance de su participación en el encuentro de los 30 Pueblos Jesuíticos en Brasil.



El intendente de Garruchos, Marcelo Fabián Scotto, destacó el fuerte ritmo de obras públicas y avances que se ejecutan en la localidad. En diálogo con Cadena de Radios, el jefe comunal remarcó el acompañamiento constante del Gobierno provincial, lo que permite sostener la inversión pública a pesar del complejo contexto económico nacional.



Entre los principales frentes de obra, Scotto informó el inicio de la remodelación integral del salón comunitario, un espacio clave cuya infraestructura databa de la década de 1980 y requería una intervención urgente, especialmente en el área de sanitarios. Asimismo, en materia habitacional, confirmó que ya están listas para entregar diez viviendas del programa Oñondivé y que se gestiona un nuevo cupo para la localidad.



Servicios, conectividad y nuevas herramientas

La optimización de los servicios básicos y la conectividad terrestre concentran gran parte de los esfuerzos municipales a través de diversas líneas de acción:



Agua potable: Con aportes de la Provincia, se están montando tres torres de agua potable para completar un sistema que ya cuenta con pozos, bombas y cañerías nuevas, beneficiando también a Colonia Unión.



Energía y caminos: Se ejecuta una fuerte inversión junto a la DPEC para iluminación urbana, mientras que, en un trabajo conjunto con el municipio de De La Cruz, ya se recuperaron unos 30 kilómetros de caminos rurales.



Equipamiento propio: El municipio incorporó recientemente una hidrogrúa y una camioneta tras intensas gestiones. “Antes dependíamos de Virasoro o Santo Tomé”, celebró el intendente, destacando la autonomía que ganará la gestión local.



Por otra parte, el mandatario mostró su preocupación por el deterioro que el tránsito pesado de la producción causa en las rutas provinciales, señalando la falta de controles y balanzas en dichos accesos. En ese sentido, agradeció el asesoramiento técnico y el apoyo constante de Vialidad Provincial para dar respuestas a estas problemáticas.



Mirada internacional: agenda jesuítica en Brasil

En el plano institucional, Scotto repasó los resultados de su reciente participación en el encuentro de los 30 Pueblos Jesuíticos, desarrollado en Cerro Largo (Río Grande do Sul, Brasil), donde asistió acompañado por su par de De La Cruz, Luis Calomarde.



“Traje un montón de ideas para implementar y acercar a mi pueblo”, aseguró el jefe comunal.



Durante las jornadas de intercambio se analizaron las problemáticas climáticas compartidas por la región y se observó de cerca el modelo brasileño de desarrollo en turismo religioso y de invierno.



R: Gladis Lencina.