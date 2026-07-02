Asisten a personas en situación de calle ante la ola de frío

Jueves, 2 de julio de 2026

En diálogo con Cadena de Radios, Lucas Carballo detalló el despliegue del operativo invernal que la Municipalidad de Corrientes lleva adelante para proteger a los sectores más vulnerables.



"El frío está golpeando fuerte desde los primeros días de junio y se espera que las bajas temperaturas continúen en la capital", advirtió el funcionario, explicando que el trabajo comenzó de manera anticipada previendo un invierno crudo. Entre las acciones previas, destacó que en los clubes de abuelos se confeccionaron bufandas y gorros de lana con materiales aportados por la comuna.



A través de distintos relevamientos, el Municipio detectó a aproximadamente 75 personas en situación de calle. Para hacer frente a esta realidad, se están sumando recursos y se trabaja en conjunto con diversas instituciones:



Refugio "Cristo Roto": Gracias a un espacio cedido por el Arzobispado, actualmente se brinda techo y resguardo a 12 personas.



Red solidaria: Carballo resaltó el valor de las iglesias católicas y evangélicas que asisten históricamente a los más necesitados, como los grupos que realizan recorridas de lunes a viernes en la Plaza Cabral, acción que el Municipio acompaña activamente.



Un equipo de alrededor de 20 personas le pone el cuerpo a las recorridas diarias. La logística arranca temprano: a las 17:30, el equipo de cocina del barrio Galván inicia los preparativos para salir a territorio a las 20:00.



La ruta de asistencia abarca tanto el microcentro como las zonas periféricas (fuera de las cuatro avenidas), intensificando las tareas durante los fines de semana. Los puntos clave de asistencia incluyen:



Bajada del puente (primer punto de encuentro)



Parque Mitre y Cambá Cuá



Microcentro y zona de la Terminal



Barrios Laguna Seca, 17 de Agosto y San Gerónimo



R: Gladis Lencina