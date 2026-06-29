Operativo sanitario con alcance rural en Cazadores Correntinos Lunes, 29 de junio de 2026 El intendente, Dante Romero relató a Cadena de Radios el despliegue interministerial que incluyó servicios de Desarrollo Social, Registro Civil y atención veterinaria para mascotas. Garantizar que la asistencia llega a los sectores más vulnerables.

El intendente ponderó la masiva concurrencia al programa provincial que asistió a vecinos del pueblo y de parajes rurales. Además, confirmó una suba del 10% para los empleados municipales en junio, detalló la inversión propia en salud pública y anticipó trabajos de prevención ante el invierno.



El intendente de Cazadores Correntinos, Dante Romero, calificó como altamente positiva la jornada del operativo sanitario integral realizado el pasado viernes en la localidad. La iniciativa, articulada con el programa provincial Corrientes Cerca, ofreció diversas prestaciones y asistencia directa a las familias de la comuna y sus zonas de influencia.



Romero expresó ante Cadena de Radios su satisfacción por el despliegue interministerial, que incluyó servicios de Desarrollo Social, Registro Civil y atención veterinaria para mascotas. Para garantizar que la asistencia llegara a los sectores más vulnerables, el municipio coordinó el traslado de los habitantes de los parajes periféricos.



Convocatoria masiva: El jefe comunal agradeció el apoyo de las autoridades provinciales y precisó que asistieron más de 40 vecinos de las zonas rurales, quienes se sumaron a las familias del casco urbano.



Gestión económica y salud con recursos propios

En el plano financiero, el intendente anunció que el municipio otorgará un incremento salarial del 10% durante junio. La medida se concretará a pesar de las dificultades actuales de las arcas municipales, golpeadas por la disminución en los fondos de coparticipación.



Asimismo, Romero subrayó el esfuerzo presupuestario que realiza la gestión para sostener el sistema sanitario local de manera independiente:



"Nos hacemos cargo de una pediatra, contamos con obstetricia y el CAPS funciona las 24 horas con guardia permanente y un chofer de ambulancia", detalló el mandatario.



Prevención invernal y contención social

Con la llegada de los meses más fríos del año, el municipio activó un plan de contingencia enfocado en la salud infantil y la infraestructura urbana, ejecutando tareas preventivas de limpieza y cuneteo para evitar anegamientos en la vía pública.



Por último, en relación al receso invernal, el intendente indicó que si bien no se definieron las actividades recreativas, se priorizará la continuidad de los servicios esenciales de contención social, manteniendo el funcionamiento diario del merendero y el espacio de apoyo escolar de lunes a viernes.



R. Gladis Lencina



JUAN PUJOL El rol de las cooperativas y la escasez de inversión en infraestructura rural

El concejal de Juan Pujol, Daniel Ciucio, dialogó con Cadena de Radios de la masiva concurrencia de vecinos y referentes por los créditos a cooperativas. Diversificación y articulación frente a la crisis. El reclamo por el campo y la infraestructura. La Presidencia de Milei ayudó a mejorar la economía de tu familia? 1- NO 2- SI CUARTA COPA DEL MUNDO Argentina ganó 3-1 a Jordania y terminó con puntaje perfecto

Con goles de Messi, Lo Celso y Lautaro, la Albiceleste se quedó con la victoria en los tres partidos de la fase de grupos. Enfrentará este viernes a las 19hs. a Cabo Verde en la siguiente instancia.