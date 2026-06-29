El rol de las cooperativas y la escasez de inversión en infraestructura rural

Lunes, 29 de junio de 2026

El concejal de Juan Pujol, Daniel Ciucio, dialogó con Cadena de Radios de la masiva concurrencia de vecinos y referentes por los créditos a cooperativas. Diversificación y articulación frente a la crisis. El reclamo por el campo y la infraestructura.



El concejal y presidente de Coop Aguará valoró la entrega de créditos provinciales al sector, pero advirtió sobre el impacto de la crisis económica y los bajos precios en la producción citrícola. Además, resaltó el crecimiento local a través del trabajo articulado entre el municipio, los vecinos y el campo.



El edil remarcó que estas organizaciones son piezas clave para la economía correntina, señalando que muchas de ellas operan actualmente con estructuras y exigencias de nivel empresarial.



Ciucio, quien además preside la cooperativa Coop Aguará, detalló cómo la entidad expandió sus fronteras: nacida para la electrificación rural y urbana, hoy suma servicios de fibra óptica y mantenimiento vial. Frente al complejo escenario financiero actual, el concejal fue realista:



Optimización de recursos: "Estamos en una época de crisis; la plata siempre es escasa, pero tratamos de optimizar acciones", afirmó.



Esfuerzo compartido: Explicó que el mantenimiento de los caminos rurales se logra gracias a un esquema donde la cooperativa aporta maquinaria y personal, el municipio el combustible y los propios vecinos colaboran con el ripio.



A pesar del empuje regional, que incluye experiencias exitosas como la cooperativa San Francisco y las jugueras de Mocoretá, Ciucio consideró indispensable fortalecer el apoyo estatal. Aseguró que los aportes de años anteriores para enripiado hoy resultan insuficientes y que "hace falta una mayor inversión" en infraestructura.



"Existe una deuda con respecto a todo lo que el campo le da al país y lo poco que recibe", enfatizó respecto al desbalance impositivo y financiero que sufre el sector agropecuario a nivel nacional.



Presente local y alerta citrícola

En el plano político local, destacó la convivencia democrática y el trabajo unido con la nueva gestión municipal, lo que permite acompañar el fuerte crecimiento urbano de Juan Pujol con apertura de calles y proyectos de loteos guiados. "A pesar de la crisis, acá hay trabajo; en otros lugares muchas personas no lo consiguen", valoró.



Sin embargo, el edil encendió las alarmas sobre la principal actividad de la región: la citricultura. Ciucio advirtió que los productores enfrentan un panorama muy complejo debido a los altos costos de producción, un mercado interno estancado con bajo consumo y precios que se mantienen deprimidos.



R: Gladis Lencina