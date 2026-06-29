La "Difunta Inocencia": de un hallazgo macabro en el monte a una multitudinaria devoción popular Lunes, 29 de junio de 2026 Dos trabajadores encontraron restos óseos NN en un campo de San Luis del Palmar hace más de cuatro décadas. Hoy, la figura bautizada por el párroco local moviliza a cientos de fieles en cabalgatas y bailantas consolidándose como un fenómeno de fe.

Hace 41 años, la rutina de dos hombres que abrían un camino a fuerza de machete cambió para siempre el destino religioso de San Luis del Palmar. Lo que comenzó como el perturbador hallazgo de restos humanos se transformó, con el paso del tiempo, en el culto a la Difunta Inocencia, una santa popular que este año vuelve a convocar a una multitud bajo el lema "La fe que camina ayuda al hermano".



El hallazgo en el monte

La reconstrucción histórica, realizada por el docente y periodista correntino David Ariel Reyes, ubica el inicio del misterio en 1985. En un campo cercano a la estancia «El Vasco» (Ruta Provincial N° 5, km 40), Filomeno José «Locho» Azula y Víctor «Papi» Soto desmalezaban la zona cuando divisaron un cráneo humano.



Al adentrarse en el monte, encontraron el resto del esqueleto y vestigios de ropa de lo que parecía ser una mujer de entre 20 y 25 años, de cabello negro y largo. Pese a la intervención de peritos y médicos forenses, los restos nunca fueron devueltos, no se registraron denuncias de desaparición en la zona y la identidad de la joven jamás se supo.



El nacimiento de un mito

Ante el enigma, el entonces párroco del pueblo, Sabas Gallardo, decidió bautizar simbólicamente a la mujer como "Inocencia". Poco después, tras una serie de eventos familiares, Azula colocó una cruz de madera en el sitio del hallazgo para recordarla.



Ese rústico altar se convirtió en el epicentro de un fenómeno espontáneo:



Comenzaron a aparecer velas, flores y cartas de agradecimiento por favores concedidos.



La devoción creció al punto de transformarse en una festividad anual indispensable para la comunidad.



Una fe que moviliza al pueblo

Hoy, la celebración incluye misas, bailantas y una masiva cabalgata que parte desde la parroquia San Luis Rey de Francia hasta la gruta de la Difunta. Ante la magnitud que adquiere el evento año tras año, la Policía local debió disponer un operativo de seguridad especial para custodiar a los cientos de promeseros que se acercan a pedir y agradecer. A 41 años del hallazgo, el misterio sigue sin respuestas, pero la fe permanece intacta.





R: Gladis Lencina Hace 41 años, la rutina de dos hombres que abrían un camino a fuerza de machete cambió para siempre el destino religioso de San Luis del Palmar. Lo que comenzó como el perturbador hallazgo de restos humanos se transformó, con el paso del tiempo, en el culto a la Difunta Inocencia, una santa popular que este año vuelve a convocar a una multitud bajo el lema "La fe que camina ayuda al hermano".El hallazgo en el monteLa reconstrucción histórica, realizada por el docente y periodista correntino David Ariel Reyes, ubica el inicio del misterio en 1985. En un campo cercano a la estancia «El Vasco» (Ruta Provincial N° 5, km 40), Filomeno José «Locho» Azula y Víctor «Papi» Soto desmalezaban la zona cuando divisaron un cráneo humano.Al adentrarse en el monte, encontraron el resto del esqueleto y vestigios de ropa de lo que parecía ser una mujer de entre 20 y 25 años, de cabello negro y largo. Pese a la intervención de peritos y médicos forenses, los restos nunca fueron devueltos, no se registraron denuncias de desaparición en la zona y la identidad de la joven jamás se supo.El nacimiento de un mitoAnte el enigma, el entonces párroco del pueblo, Sabas Gallardo, decidió bautizar simbólicamente a la mujer como "Inocencia". Poco después, tras una serie de eventos familiares, Azula colocó una cruz de madera en el sitio del hallazgo para recordarla.Ese rústico altar se convirtió en el epicentro de un fenómeno espontáneo:Comenzaron a aparecer velas, flores y cartas de agradecimiento por favores concedidos.La devoción creció al punto de transformarse en una festividad anual indispensable para la comunidad.Una fe que moviliza al puebloHoy, la celebración incluye misas, bailantas y una masiva cabalgata que parte desde la parroquia San Luis Rey de Francia hasta la gruta de la Difunta. Ante la magnitud que adquiere el evento año tras año, la Policía local debió disponer un operativo de seguridad especial para custodiar a los cientos de promeseros que se acercan a pedir y agradecer. A 41 años del hallazgo, el misterio sigue sin respuestas, pero la fe permanece intacta.R: Gladis Lencina



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