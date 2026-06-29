Santo Tomé anuncia un histórico convenio de prácticas médicas con Brasil Lunes, 29 de junio de 2026 En diálogo con Cadena de Radios, el intendente de Santo Tomé, Augusto Suaid, repasó los ejes centrales de su gestión. El crecimiento del polo educativo de la región, el fortalecimiento de los lazos con Brasil y los avances en infraestructura.

El intendente Augusto Suaid destacó la alianza estratégica con la Fundación Barceló y la ciudad de São Borja. Además, confirmó un aumento salarial del 10% para los municipales, el avance de obras hídricas clave y nuevos proyectos de turismo binacional.



Prácticas médicas sin fronteras: un hito histórico

El anuncio más destacado fue la firma de un convenio con la Fundación Barceló que permitirá a los estudiantes universitarios realizar sus horas profesionalizantes en centros de salud locales. Sin embargo, el gran avance de la gestión radica en la integración fronteriza: se logró replicar esta iniciativa con la ciudad brasileña de São Borja.



“Los alumnos de los últimos años podrán realizar sus prácticas en Brasil. Por cuestiones vinculadas a las leyes de salud se logró concretar este importante hito”, expresó Suaid.



El jefe comunal recordó que cerca del 80% de los estudiantes de Medicina en la localidad son de origen brasileño, lo que vuelve fundamental este puente sanitario y educativo. “Tenemos una relación muy cercana en lo comercial, cultural y deportivo”, remarcó.



Más oferta académica y apoyo al empleo

En sintonía con el perfil educativo de la ciudad, el intendente anunció el lanzamiento de dos nuevas propuestas técnicas para la región:



Tecnicatura en Electrónica.



Tecnicatura en Operadores de Redes Eléctricas.



A su vez, destacó el rol del municipio en la reciente Expo Carreras, orientada a visibilizar y acompañar el abanico de posibilidades de inserción laboral y profesional para los jóvenes locales.



Economía y Obras: aumento salarial y respuesta hídrica

En el plano de la administración municipal, Suaid confirmó que este martes se abonarán los haberes de los trabajadores del sector y anticipó un incremento salarial del 10% para el próximo mes, el cual se acopla a la suba ya otorgada en marzo. “Estamos haciendo un esfuerzo importante más allá del escenario de dificultades”, valoró.



Respecto a la obra pública, reconoció que el contexto presupuestario obligó a ralentizar el ritmo, pero aclaró que los frentes continúan activos. Entre ellos, ponderó los trabajos hidráulicos en el arroyo Picardía y los 14 kilómetros de acequias ejecutados desde el inicio de su mandato.



Capacidad pluvial: “Hoy las zonas intervenidas están proyectadas para responder a lluvias de hasta 100 milímetros”, aseguró el mandatario.



Agenda binacional: turismo, pesca y Fan Fest

Hacia el cierre de la entrevista, el intendente proyectó las actividades conjuntas con Brasil para el mes de septiembre. Explicó que se coordina con Prefectura un evento de turismo deportivo y la realización de la primera competencia binacional de pesca deportiva. “Del lado brasileño existen clubes con más de 100 embarcaciones y creemos que de este lado también tendremos una gran participación”, se entusiasmó.



Finalmente, dejó abierta la puerta al entretenimiento con acento fronterizo al anticipar la chance de organizar un Fan Fest en la ciudad: “Ahora que pasamos de fase vamos a poder hacerlo.



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