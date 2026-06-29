Cuánto gastan los hinchas argentinos dentro de los estadios en los partidos Lunes, 29 de junio de 2026 Las opciones de bebidas y comidas son también grandes atractivos de los escenarios en los que juega la Selección. Cómo inciden los precios en las billeteras de los fanáticos.

“Habremos gastado unos 70 dólares en los primeros diez minutos” contó entre risas Josefina, que llegó al estadio junto a su esposo, Germán, y sus hijos, Oto y Ana. Dos aguas, una bebida isotónica y una cerveza podían verse sobre la mesa de la familia.



Consultada por los precios, fue clara: “Para lo que es el evento tiene sentido, es un gusto que nos damos. Por supuesto que es mucho más caro que en otros lugares, pero era lo que esperábamos porque es muy similar a lo que generalmente se paga en cualquier partido o concierto”.



Pablo es hincha de Belgrano y llegó a Estados Unidos desde Córdoba para seguir a la Selección argentina en el Mundial. Es su segunda experiencia en un torneo de este tipo, tras haber estado en Brasil 2014.



“En un día de cancha, acá gasto un aproximado de 100 dólares. Son muy caros los precios, una cerveza que en el supermercado sale tres dólares, acá sale un 800% más”, explicó.



Agobiados por el calor, Maxi y Maxi contaron que tratan de “ser gasoleros”. Sin embargo, calculan que, tras haber estado en los tres partidos de la fase de grupos, gastaron entre 60 y 100 dólares en cada uno.



“Son generalmente tres cervezas: una por tiempo y una en el entretiempo”, bromearon, aunque con firmeza dijeron que las altas temperaturas los obligan a gastar más: “Los precios son caros, pero hay que priorizar la hidratación”.



Juan e Isabel son pareja y cuentan que el vaso grande de gaseosa con hielo que los ayuda a pagar un poco el calor les salió unos 15 dólares. “Mínimo 60 dólares se gastan en un día en la cancha”, afirmaron.



Cómo son los precios en los estadios

En el playón de ingreso al AT&T Stadium de Dallas, el escenario en el que suelen jugar los Coyboys de la NFL, las barras, los puestos y los carritos que venden bebidas siempre tienen filas. Tanto en la previa como en los minutos posteriores al partido. Lo mismo pasa dentro con los locales dentro del estadio, que también ofrecen comidas.



Para refrescarse, lo más barato que pueden elegir los hinchas es una botella de agua, que no baja de los ocho dólares. Se trata de un producto que en un supermercado puede salir un dólar.







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