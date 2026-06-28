El intendente Francisco Romero destacó el impacto económico de las fiestas patronales

Viernes, 26 de junio de 2026

De cara a un mes clave para la fe y el turismo, el intendente de Itatí, Francisco Romero, resaltó la enorme relevancia económica que tienen las tradicionales festividades de julio para la localidad.



El jefe comunal enfatizó que gran parte de la comunidad local sustenta su economía gracias al movimiento turístico y peregrino que genera esta histórica celebración.



Romero subrayó que la llegada masiva de visitantes transforma por completo la dinámica de la ciudad y funciona como una inyección financiera para múltiples rubros.



“El turismo genera un movimiento diferente y representa un gran impulso económico para todas las actividades”, expresó el jefe comunal.



Entre los sectores más beneficiados durante el período festivo se destacan:



Gastronomía (restaurantes, comedores y puestos regionales).



Hospedaje (hoteles, hospedajes y alquileres temporarios).



Servicios vinculados (transporte, artesanías y santerías).



Preparativos en marcha y grilla en definición

Durante su paso por la Casa de Gobierno, el intendente confirmó que el cronograma de actividades ya se encuentra completamente definido. Sin embargo, llevó calma a los ansiosos al aclarar que la grilla oficial de los artistas que musicalizarán y formarán parte de los eventos aún se está terminando de confirmar.



El epicentro de la fe y el turismo regional

Las fiestas patronales de julio no solo son el acontecimiento más importante del año para Itatí, sino que se consolidan como uno de los fenómenos de fe más grandes del país. Cada año, la localidad recibe a miles de peregrinos y turistas de toda la región, consolidando a la villa mariana como un pilar turístico clave para la provincia.



R: Gladis Lencina