La Unidad Nacional de Granaderos realizarà un acto al Sargento Cabral Viernes, 26 de junio de 2026 La localidad correntina de Pago de los Deseos se viste de gala para conmemorar un nuevo aniversario del nacimiento del Sargento Juan Bautista Cabral. El homenaje contará con la participación especial de la Unidad Nacional de Granaderos y los vecinos.

Las actividades comenzarán temprano y recorrerán los puntos clave de la historia del prócer:



Inicio: Izamiento del pabellón nacional en la Plaza San Martín. Recorrido histórico: Traslado a la Estancia Cabral (lugar de nacimiento del héroe correntino), donde se descubrirá una placa conmemorativa y se entregarán obsequios a los dueños del lugar. Se destacó especialmente la constante colaboración de "Rosita", la anfitriona del establecimiento.



Acto central: Programado para las 16:30 hs. Presencia de lujo: un héroe de 92 años. Uno de los momentos más emotivos del evento será la participación de Lázaro Navarro, un exgranadero de 92 años oriundo de Quitilipi (Chaco). Navarro, quien ya se encuentra en la zona visitando familiares, es un verdadero pedazo de historia viva: fue uno de los defensores de la Casa de Gobierno durante el trágico bombardeo a la Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955.



Su llegada a la Unidad Nacional de Granaderos fue gracias a su hija Alicia, un hito que, según los organizadores, "le cambió la vida".



Juan Carlos Gómez, mentor de la Unidad Nacional de Granaderos y coordinador del evento desde Resistencia (Chaco) junto a un camarada de San Luis del Palmar, resaltó el esfuerzo del referente local que impulsó esta conmemoración.



Además, Gómez aprovechó para dejar una reflexión sobre la educación y el legado histórico:



“Admiro a los docentes de la primaria que tratan de traer al presente historias como las nuestras. Sería bueno que ocurriera lo mismo con los jóvenes de la secundaria”.



¿Cómo nació la Unidad Nacional de Granaderos?

Gómez recordó que la agrupación nació en 2016 por iniciativa propia, cuando logró reunir a 47 granaderos de distintos puntos del país en su antiguo Regimiento.



2016: Primer encuentro y reencuentro de promociones.



2018: En Yapeyú, la agrupación se consolidó federalmente adoptando el nombre de Unidad Nacional de Granaderos, la cual hoy ya cuenta con personería jurídica y una enorme red logística en todo el país.



RAPTO A LOAN José Fernández Codazzi el abogado que citado a declarar en pleno juicio

El abogado correntino fue citado a declarar como testigo por el juicio de Loan, quien desapareció en junio de 2024. Hay un total de siete acusados por el delito de sustracción y ocultamiento del menor. La Presidencia de Milei ayudó a mejorar la economía de tu familia? 1- NO 2- SI PAGO DE LOS DESEOS La Unidad Nacional de Granaderos realizarà un acto al Sargento Cabral

La localidad correntina de Pago de los Deseos se viste de gala para conmemorar un nuevo aniversario del nacimiento del Sargento Juan Bautista Cabral. El homenaje contará con la participación especial de la Unidad Nacional de Granaderos y los vecinos.