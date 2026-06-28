Avanza las obras de un corredor vial entre Sauce y Curuzú Cuatiá Viernes, 26 de junio de 2026 La Provincia financia con recursos propios la recuperación de la Ruta 126, clave para la producción y la conexión entre Sauce y Curuzú Cuatiá.

La Provincia de Corrientes continúa con la recuperación integral de la Ruta Provincial Nº 126, una de las vías más importantes para el transporte de la producción agropecuaria y la conectividad del sur provincial.



Con financiamiento íntegramente provincial, los trabajos avanzan entre las localidades de Sauce y Curuzú Cuatiá, donde ya se completó la etapa de bacheo y comenzó la pavimentación definitiva del corredor.



Durante una recorrida por la zona, las autoridades provinciales destacaron que la decisión de asumir la obra con fondos propios permitió garantizar la continuidad de un proyecto considerado fundamental para la región.



Pavimentación en marcha y mejoras para la producción



Desde la Dirección Provincial de Vialidad informaron que las tareas de asfaltado registran actualmente un avance cercano al 20%.



La nueva etapa contempla la ejecución de casi 10 kilómetros de base negra y carpeta asfáltica, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y brindar mayor seguridad a quienes utilizan diariamente esta ruta.



La intervención busca resolver problemas históricos de transitabilidad que afectaban tanto a los habitantes de la zona como al transporte de la producción ganadera y agrícola.





Una demanda histórica de la región



El gobernador Juan Pablo Valdés sostuvo que la obra responde a un reclamo sostenido durante años por vecinos, productores y transportistas de Sauce, Curuzú Cuatiá y parajes cercanos.



Además, remarcó que las inversiones realizadas en maquinaria vial, equipamiento e insumos permiten sostener el ritmo de ejecución y generar empleo local vinculado a la infraestructura pública.



Por su parte, el titular de Vialidad Provincial, Luis Cardoso, explicó que Corrientes decidió continuar el proyecto luego de que quedara sin financiamiento nacional.







Energía y conectividad digital para fortalecer el desarrollo



Junto con la mejora de la Ruta 126, el Gobierno provincial impulsa otras obras de infraestructura consideradas estratégicas para el crecimiento de la región.



Entre ellas se encuentra la próxima puesta en funcionamiento de un nuevo tendido eléctrico destinado a optimizar la calidad y estabilidad del servicio energético en Sauce y zonas cercanas.



A esto se suma el avance del anillo troncal de fibra óptica que desarrolla Corrientes Telecomunicaciones (TelCo), una iniciativa que permitirá ampliar el acceso a internet de alta velocidad para hogares, comercios y establecimientos productivos.







Proyección para los próximos meses



Con la pavimentación en ejecución y nuevos proyectos energéticos y tecnológicos en marcha, la Provincia apuesta a consolidar un corredor estratégico para el desarrollo económico del sur correntino. Las autoridades prevén mantener el ritmo de obra para acelerar los plazos de finalización y mejorar la conectividad de una amplia zona productiva.



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