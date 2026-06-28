Estados Unidos envía USD 150 millones para asistir tras los terremotos Viernes, 26 de junio de 2026 Washington anunció ayuda humanitaria y equipos de rescate para Venezuela, donde los sismos dejaron 235 muertos hasta el momento.

El gobierno de Estados Unidos confirmó un paquete de 150 millones de dólares destinado a apoyar las tareas de emergencia en Venezuela, luego de los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron al país y provocaron una de las peores catástrofes naturales de las últimas décadas.



La asistencia incluye recursos económicos, personal especializado en búsqueda y rescate, equipos médicos y apoyo logístico para acelerar la atención en las zonas más afectadas.



Equipos de rescate ya trabajan en el terreno



El secretario de Estado, Marco Rubio, informó que por decisión del presidente Donald Trump fueron desplegados equipos especializados provenientes del condado de Fairfax, en Virginia, y del condado de Los Ángeles, en California.



El operativo es coordinado por el Departamento de Estado junto con el Departamento de Defensa y el Comando Sur de Estados Unidos. La prioridad es localizar sobrevivientes durante las primeras 48 a 72 horas posteriores al desastre, período considerado clave para las tareas de rescate.



Cómo se distribuirán los fondos



Del total anunciado, 50 millones de dólares serán destinados directamente a organizaciones humanitarias que ya desarrollan actividades en Venezuela, entre ellas Visión Mundial, Samaritan's Purse, Catholic Relief Services, el Cuerpo Médico Internacional, la Organización Internacional para las Migraciones y el Programa Mundial de Alimentos.



Los 100 millones restantes serán canalizados mediante el fondo administrado por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), con el objetivo de fortalecer la respuesta internacional.



Además del financiamiento, Estados Unidos aportará aeronaves para el traslado de rescatistas, insumos médicos y ayuda humanitaria hacia las áreas con mayores daños.



El balance sigue siendo crítico



Las autoridades venezolanas mantienen en 235 la cifra de fallecidos, mientras que más de 1.520 personas resultaron heridas y miles permanecen desaparecidas hasta el momento.



La Guaira continúa siendo una de las zonas más castigadas por los derrumbes, con edificios colapsados y operativos de rescate que avanzan sin interrupciones.



El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) advirtió que, por la magnitud del evento sísmico y la densidad poblacional de las áreas afectadas, el número final de víctimas podría incrementarse considerablemente conforme avancen las tareas de búsqueda.



Otros países también enviarán ayuda



La presidenta interina Delcy Rodríguez agradeció el respaldo internacional y confirmó que mantiene coordinación con distintos gobiernos para agilizar la llegada de asistencia.



Además de Estados Unidos, países como México, Chile, Qatar y El Salvador anunciaron el envío de rescatistas, personal sanitario y recursos para colaborar con la emergencia.



Mientras continúan las labores para encontrar sobrevivientes, la comunidad internacional concentra sus esfuerzos en asistir a miles de familias afectadas por un desastre que mantiene a Venezuela bajo estado de emergencia y que podría demandar semanas de recuperación.







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