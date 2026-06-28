Asciende a 235 los muertos y más de 1.500 heridos por los terremotos

Viernes, 26 de junio de 2026

Dos fuertes sismos sacudieron Venezuela, dejaron cientos de víctimas y provocaron graves daños en Caracas y La Guaira.





Venezuela atraviesa una de las peores tragedias naturales de los últimos años luego de que dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 impactaran este miércoles gran parte del país.



El último balance oficial confirmó 235 personas fallecidas, más de 1.520 heridas y 157 desaparecidas hasta ahora, mientras continúan las tareas de búsqueda entre edificios derrumbados y zonas severamente afectadas.



La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia e informó que la situación más crítica se registra en el estado de La Guaira, donde numerosas construcciones colapsaron y el Aeropuerto Internacional de Maiquetía quedó fuera de servicio debido a los daños provocados por el movimiento sísmico.



El epicentro estuvo cerca de una zona estratégica



De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el primer terremoto alcanzó una magnitud de 7,2, mientras que apenas 40 segundos después se produjo un segundo sismo de 7,5.



El epicentro fue localizado a unos 28 kilómetros al noroeste de Montalbán, una región cercana a importantes complejos de refinación de petróleo.



Si bien en un primer momento se evaluó la posibilidad de un tsunami, los Centros de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos descartaron posteriormente cualquier riesgo para las costas del Caribe, incluyendo Puerto Rico y las Islas Vírgenes.



Daños materiales y operativo de rescate



Las autoridades venezolanas mantienen desplegados equipos de emergencia en distintas regiones para asistir a los damnificados, remover escombros y localizar personas desaparecidas.



Aunque el Gobierno aseguró que los servicios públicos continúan funcionando, los mayores inconvenientes se concentran en las zonas donde se registraron derrumbes de edificios, interrupciones en la infraestructura y daños en rutas y aeropuertos.



El aeropuerto internacional de Maiquetía permanece inhabilitado mientras avanzan las evaluaciones técnicas para determinar el alcance de las afectaciones.



Solidaridad y antecedentes sísmicos



La dirigente opositora y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado expresó su solidaridad con las familias afectadas y pidió unidad frente a la tragedia mediante un mensaje difundido en la red social X.



Venezuela es un país con actividad sísmica frecuente. Entre los antecedentes más recordados figuran el terremoto de Caracas de 1967, que dejó 236 víctimas fatales, y el de Cariaco en 1997, donde murieron 73 personas.



Mientras continúan las labores de rescate, las autoridades actualizarán el número de víctimas en las próximas horas, ya que aún hay personas desaparecidas y numerosos edificios pendientes de inspección.