Argentina enviará médicos, rescatistas y perros tras el terremoto Viernes, 26 de junio de 2026 El Gobierno confirmó el envío de equipos de rescate, médicos e insumos para asistir a las zonas afectadas por los sismos en Venezuela.

El Gobierno nacional anunció que enviará ayuda humanitaria a Venezuela luego de los terremotos que afectaron principalmente a Caracas y La Guaira, provocando un saldo provisorio de 188 fallecidos, más de 1.500 heridos y decenas de personas desaparecidas.



La asistencia será coordinada por la Cancillería e incluirá aviones de las Fuerzas Armadas, brigadistas especializados, médicos, perros de búsqueda y equipamiento para colaborar en las tareas de rescate y atención de los damnificados.



Qué recursos enviará Argentina



El vocero presidencial, Adrián Ravier, informó que el operativo contempla el traslado de médicos emergentólogos, enfermeros, medicamentos y una ambulancia equipada para la atención de emergencias.



También partirán un avión Embraer con capacidad para 40 pasajeros, un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea y una aeronave de Aerolíneas Argentinas para transportar personal y materiales.



Entre los recursos enviados figuran dos plantas potabilizadoras de agua operadas por efectivos del Ejército, expertos en estructuras colapsadas, drones para tareas de reconocimiento y cuatro brigadas del Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate (USAR), acompañadas por perros entrenados del Ejército y la Armada.



Además, el cargamento incluirá 134 carpas, 48 kits de cocina, colchones, camillas y equipos de climatización destinados a los centros de asistencia.







Solidaridad pese a las diferencias diplomáticas



Desde el Ejecutivo remarcaron que la asistencia responde a un criterio humanitario y expresaron su solidaridad con el pueblo venezolano.



La Oficina del Presidente sostuvo que, más allá de las diferencias políticas entre ambos gobiernos, Argentina está dispuesta a colaborar con la ayuda que resulte necesaria en coordinación con organismos internacionales.



En la misma línea, el canciller Pablo Quirno confirmó que mantuvo contacto con su par venezolano, Yván Gil, para poner a disposición los recursos argentinos y coordinar la asistencia.







La situación en las zonas afectadas



Los dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, tuvieron su epicentro cerca de Montalbán y provocaron importantes daños en distintas ciudades venezolanas.



Mientras continúan las tareas de rescate entre los escombros, las autoridades informaron un balance provisorio de 188 personas fallecidas, 1.520 heridas y 157 desaparecidas.



La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia y aseguró que los servicios públicos continúan funcionando mientras avanzan las tareas de asistencia.







Continúan las tareas de rescate



Las próximas horas serán determinantes para localizar sobrevivientes y ampliar la ayuda internacional. Equipos de distintos países trabajan en coordinación con las autoridades venezolanas para asistir a las víctimas y atender la emergencia generada por uno de los desastres naturales más graves registrados recientemente en ese país.



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