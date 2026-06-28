"El Jardín de Infantes es donde comienza la aventura de aprender", destacó Valdés

Jueves, 25 de junio de 2026

Acompañado por la ministra de Educación y la intendente local, el mandatario provincial inauguró las instalaciones de la Escuela N° 64 "José Luis Olivari". El nuevo espacio cuenta con equipamiento moderno y mobiliario diseñado para fortalecerlos.



El gobernador de la Provincia Juan Pablo Valdés presidió hoy el acto de inauguración de Jardín Escuela N°64 «José Luis Olivari», en Villa Olivari, minutos depués de las 10.



Este miércoles el gobernador de la provincia Juan Pablo Valdés inauguró el nuevo edificio del jardín de infantes anexo a la Escuela Nº 64. En la oportunidad se entregaron dispositivos para fortalecer la enseñanza digital y se realizaron anuncios para el desarrollo de la localidad.



Con el tradicional corte de cintas y el descubrimiento de placa oficial, el gobernador Juan Pablo Valdés encabezó este miércoles la inauguración del edificio propio del nivel inicial anexo a la Escuela Nº 64 "José Luis Olivari" de Villa Olivari.



Del acto participaron ministros del Poder Ejecutivo, autoridades de la cartera educativa, la intendente anfitriona Esther Ayala, jefes comunales de localidades vecinas y la comunidad educativa local.



"Estamos contentos de poder hacer entrega a esta comunidad de este jardín de infantes y a todos los docentes, de las mejoras que también reciben para poder educar", sostuvo el gobernador. En ese sentido, detalló que se invirtieron cerca de 500 millones de pesos, además de la entrega de mobiliario, útiles y computadoras para el secundario.



Durante el acto se otorgaron los dispositivos del programa Mitaí Digital: "el primer contacto digital de los niños, para que los alumnos que comienzan en este nivel inicial no queden excluidos de la tecnología", apuntó Valdés.



Por su parte, la ministra de Educación, Ana Miño, enfatizó la importancia de la escolarización temprana y el rol que juegan estas obras en el tejido social. "Cada escuela que inauguramos tiene un significado especial, una nueva oportunidad para la comunidad donde se inaugura. Pero los jardines de infantes tienen algo único, porque es donde comienza esta hermosa aventura de empezar a aprender”, reflexionó.



En tanto, la intendente Esther Ayala agradeció la inversión en la localidad señalando respecto a los alumnos que "ellos son nuestro futuro, ahora será el futuro de Villa Olivari".



A su turno, el director del nivel inicial, Eduardo Daniel Bagliardi, compartió la emoción de toda la comunidad educativa por contar con un entorno edilicio propio, seguro y moderno para el dictado de las clases.