EE UU rechaza que Irán cobre peajes en el estrecho de Ormuz

Miércoles, 24 de junio de 2026

Marco Rubio advirtió que la libre navegación debe respetarse y pidió frenar a grupos aliados de Teherán en Medio Oriente.



El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que Irán no tiene potestad para imponer tarifas o peajes a los buques que transitan el estrecho de Ormuz y remarcó que la estabilidad regional depende de reducir la actividad de grupos armados vinculados a Teherán.



Las declaraciones se dieron durante una gira diplomática por países del Golfo Pérsico, en el marco de las conversaciones sobre el reciente acercamiento entre Washington y el gobierno iraní.



Defensa de la libre navegación



Rubio sostuvo que el derecho internacional garantiza el tránsito sin restricciones en una de las rutas energéticas más importantes del planeta.



El funcionario fue consultado sobre la posibilidad de que Irán busque obtener ingresos a través del control del paso marítimo, por donde circula una parte clave del petróleo mundial.



“Se trata de una vía internacional. Ningún país puede cobrar peajes en ese tipo de corredor”, señaló al arribar a Emiratos Árabes Unidos.



Un punto estratégico para la economía global



El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico y es considerado un corredor crítico para el comercio energético global.



Por allí circulan millones de barriles de petróleo diarios provenientes de países como Arabia Saudita, Irak, Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.



Cualquier alteración en ese flujo genera impacto inmediato en los mercados internacionales y en la seguridad energética global.



Tensión por el acuerdo entre Washington e Irán



Las declaraciones se producen en un contexto de debate tras el entendimiento diplomático entre Estados Unidos e Irán, que generó dudas en la región sobre el futuro rol de Teherán en materia de seguridad marítima.



Rubio buscó despejar esas inquietudes y aseguró que existe consenso entre los países del Golfo sobre la necesidad de mantener la libre circulación en la zona.



Reclamos por el rol de grupos armados



El funcionario estadounidense también apuntó contra organizaciones armadas respaldadas por Irán en distintos países de la región.



Según sostuvo, la estabilidad no será posible mientras continúen los ataques de estos grupos en conflictos activos de Medio Oriente.



Mencionó además a organizaciones como Hamas y Hezbollah como parte de ese escenario de tensión.



Agenda diplomática en el Golfo



La gira de Rubio incluye reuniones con autoridades de Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Bahréin, además de encuentros con representantes del Consejo de Cooperación del Golfo.



El objetivo es reforzar alianzas estratégicas y abordar las preocupaciones de los países de la región frente al acuerdo con Irán.



En los próximos encuentros se espera avanzar en definiciones sobre seguridad regional y el rol de Estados Unidos en la estabilidad del Golfo Pérsico.

