Corrientes vibra con el Fan Fest municipal y se prepara para un fin de semana a puro deporte y turismo

Miércoles, 24 de junio de 2026

Tras el éxito de las primeras ediciones para alentar a la Selección en el Mundial 2026, la Municipalidad redobla la apuesta con una agenda que incluye maratones barriales y un evento internacional de motonáutica en la costanera.



El secretario de Turismo y Deportes de la Municipalidad de Corrientes Capital, José Sand, destacó la gran convocatoria que vienen teniendo las actividades organizadas por el municipio en el marco del Fan Fest. Este dispositivo urbano, diseñado para seguir los partidos de la Selección argentina en pantalla gigante, busca democratizar el acceso a los eventos deportivos de alta competencia.



"Se vive un clima más festivo, de buena convivencia. Muchas familias han disfrutado y se acercan al predio municipal", expresó el funcionario, tras monitorear la segunda edición del evento en la plaza del barrio 17 de Agosto, donde una multitud tiñó la jornada de celeste y blanco.



De cara al próximo compromiso de la Scaloneta, Sand anticipó los detalles de lo que será la tercera edición del Fan Fest.



El horario: El partido se disputará a las 23:00, pero el predio abrirá sus puertas a las 21:00.



Las actividades: Habrá una previa con juegos, sorteos y actividades coordinadas por los profesores del área de Deportes municipal.



El objetivo: "Esto va más allá de un partido de fútbol; es un encuentro de vecinos y en familia, donde se comparten estos momentos", remarcó el secretario.



Por otra parte, el funcionario analizó el impacto de las maratones barriales, una propuesta que este año logró consolidarse institucionalmente gracias al trabajo articulado con diversas asociaciones. "Desde el observatorio vemos que cada vez son más los vecinos que se suman", señaló.



La próxima cita atlética tendrá lugar en el barrio Independencia a partir de las 15:00. El epicentro será la Plaza Semhan y contará con dos modalidades: una competencia participativa de 2 kilómetros y otra más exigente de 5 kilómetros.



Para coronar la agenda, Sand anunció la llegada de un importante evento internacional de motonáutica que se desarrollará este sábado y domingo en la capital correntina, con la participación de pilotos de todo el país, Brasil y Uruguay.



"El circuito más largo, de 100 kilómetros, irá desde playa Arazaty hasta Molina Punta, por lo que todos los vecinos podrán acercarse a distintos sectores de la costanera para disfrutar del espectáculo. El domingo la actividad continuará en playa Arazaty hasta la zona del puente", concluyó el titular de Turismo y Deportes.