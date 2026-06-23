Por inacción apartan a Fiscal del caso de abuso sexual a dos niños

Martes, 23 de junio de 2026

La medida fue tomada por el propio fiscal General Cesar Sotelo, quien hizo lugar al reclamo planteado por los abogados querellantes de la madre de las dos criaturas víctimas. Un hecho de noviembre de 2022 y que hasta ahora no tiene elevación a juicio



Luego de que abogados querellantes plantearan una sólida queja contra el titular de la UFIC de Monte Caseros, en torno a un caso de abuso sexual agravado por el vínculo, que tiene como víctimas a dos niños actualmente entre 6 y 9 años y como acusado a su propio padre, el fiscal general de la provincia Cesar Sotelo decidió apartar completamente de la investigación al fiscal Ricardo Alberto López Ruiz, en una causa "estancada e inactiva" desde noviembre de 2022. El magistrado está bajo la lupa por un montón de otras causas que llevan años sin llegar a juicio.



El hecho en cuestión fue denunciado en el mes de noviembre de 2022 por la madre de dos menores, por aquel entonces de 2 y 5 años, que eran víctimas de tocamientos de sus partes privadas por su padre cuando estaban a su cuidado. Tras la denuncia se llevaron a cabo una batería de pericias que, en principio confirmaron el hecho, pero la causa, fortalecida además con un montón de evidencias en contra del acusado, extrañamente cayó en un "stand by" que pone en peligro incluso su llegada a juicio.



Por esta razón, los abogados querellantes Gustavo Javier García y María Agustina Jordán realizaron una sólida presentación ante el del fiscal General del Ministerio Público Cesar Sotelo, denunciando "violación del principio de objetividad y mal desempeño de sus funciones". Antes del fin de semana el propio fiscal General firmó la resolución por la cual López Ruiz quedó apartado completamente de este caso, ordenando que asuma al frente de la acusación el fiscal de Mocoretá, Bruno Gabriel Monzón. Tras conocerse esta situación, salieron a la luz otros tantos casos graves que están o estuvieron en manos de fiscal apartado y que extrañamente tampoco llegaron a juicio.



El fiscal Cesar Sotelo fundó su decisión en "la actuación en defensa del interés público y garantizar los derechos de las personas, velar por la normal prestación del servicio de justicia. Resulta función principal del Ministerio Público actuar en defensa del interés público, los derechos y garantías de las personas", sostuvo el Jefe de fiscales.