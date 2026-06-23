Segunda etapa de transformación de la Educación Secundaria

Martes, 23 de junio de 2026

El Gobierno de Corrientes, a través del Ministerio de Educación presentó los nuevos lineamientos estratégicos y operativos para la segunda etapa del ciclo lectivo del Plan de Transformación de la Educación Secundaria Correntina.



La iniciativa apunta a fortalecer una secundaria más cercana, innovadora e inclusiva para todos los estudiantes de la provincia.



El lanzamiento se concretó este lunes en el Salón Verde de Casa de Gobierno, en un acto encabezado por la ministra de Educación, Ana Miño acompañada por miembros de dicha cartera, autoridades de la Universidad Nacional del Nordeste, directivos, docentes y supervisores de los niveles secundario y superior.



Al hacer uso de la palabra, la funcionaria instó a la comunidad educativa a apuntar hacia “una secundaria más cercana, innovadora e inclusiva”.



Para la ministra, esta transformación pone en el centro a los estudiantes, siendo el objetivo que se sientan “escuchados, valorados y motivados para seguir aprendiendo”.



La coordinadora del Plan Transformación de la Educación Secundaria Correntina, Patricia Gómez destacó que el mismo da continuidad al camino de innovación pedagógica e institucional que la provincia viene recorriendo, consolidando las mejoras solicitadas a través de los planes institucionales de cada establecimiento.



Ejes y escalas



El plan se sostiene operativamente sobre cuatro ejes fundamentales: 1- la organización institucional Y el acompañamiento a las trayectorias escolares, 2- la reorganización de la enseñanza, la actualización del régimen académico y la revisión del diseño curricular, 3- Fortalecimiento de Lengua y Matemática, y 4- Articulación con el contexto: fortalecimiento de vínculos estudios superiores y el mundo laboral.



Componentes



Los componentes clave que estructurarán el trabajo en territorio durante esta etapa son: el sustento bibliográfico y normativo, mesas de trabajo y acompañamiento, fortalecimiento pedagógico integral, y la formación docente continua: con la participación de especialistas de renombre. Experiencia STEAM: Un puente real hacia la Universidad en articulación con La Universidad Nacional del Nordeste a través del Departamento de Articulación.



Red de Escuelas Innovadoras



En tanto, se puso de relieve que uno de los hitos de esta etapa del plan es la consolidación de la Red de Escuelas Innovadoras, concebida como una comunidad de prácticas para romper el aislamiento institucional y promover el aprendizaje colaborativo entre pares.