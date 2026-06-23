“El mejor de la historia”: Los diarios del mundo rendidos ante Lionel Messi

Martes, 23 de junio de 2026

La actuación de Lionel Messi en la victoria de Argentina por 2-0 ante Austria en la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 provocó una reacción unánime en las portadas de los principales medios impresos del planeta.



Al igual que como sucedió en distintos sitios webs del planeta, La imagen del capitán argentino celebrando sus dos goles y alcanzando el récord histórico de 18 tantos en Copas del Mundo ocupó el centro de las tapas, acompañada de calificativos y titulares que remarcaron su condición de leyenda y máximo goleador de todos los tiempos.



En España, los diarios deportivos dedicaron espacios destacados a la proeza de Messi. El periódico Marca ilustró su portada con la frase: “Messi 18”, detallando: “Firma un doblete, suma cinco goles en el Mundial y supera el registro histórico de Klose. Falla un penalti antes de que sus dianas certifiquen la clasificación de Argentina”.



El diario As, en un recuadro, tituló: “Messi sube al cielo”, agregando: “Su doblete a Austria le convierte en el máximo goleador de los Mundiales (18) y mete a Argentina en dieciseisavos. Los cinco tantos de la albiceleste en el torneo son suyos”.



La portada de Mundo Deportivo también reservó un espacio visible para el capitán: “Messi. Un doblete de Leo le coloca en solitario como el máximo artillero de la historia de los Mundiales, con 18, pese a fallar un penalti”.



En tanto, Sport optó por una declaración categórica: “El mejor de la historia”, acompañada de la bajada: “Un doblete de Messi ante Austria catapulta al argentino como máximo goleador histórico de los Mundiales. Argentina ganó su segundo partido con comodidad y sella su pase a la fase final”.



Por su parte, Estadio Deportivo fue contundente: “Sos leyenda. Otro doblete de Leo Messi, que falló un penalti, otorga una nueva victoria con portería a cero a Argentina para sellar el pase a las eliminatorias y confirmar a su capitán como el máximo goleador (18) de la historia de los Mundiales, superando a un Miroslav Klose que se rinde ante La Pulga: ‘Es el mejor de todos los tiempos’”.



En Francia, la repercusión atravesó tanto la crónica deportiva como la admiración histórica. El diario L’Equipe encabezó su tapa con: “El rey del mundo”, y describió: “Lionel Messi anotó anoche sus goles número 17 y 18 en la Copa del Mundo. El capitán argentino, de 38 años, se convierte en el jugador más goleador de la historia de esta competencia. Mbappé aún puede competir con él”.



A su vez, Le Parisien resumió su portada con una afirmación directa: “Copa del Mundo: Messi, el máximo goleador de la historia”.



Los principales diarios italianos reflejaron el impacto del logro. Gazzetta dello Sport eligió el titular: “No hay nadie como él: con 18 goles, Messi está increíble. Falla un penal, pero le anota dos goles a Austria: supera a Klose”.