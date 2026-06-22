Corrientes supera las 400 mil vacunas aplicadas en el año

Lunes, 22 de junio de 2026

La licenciada Marina Cantero, integrante del Ministerio de Salud Pública de Corrientes, dialogó con Cadena de Radios y realizó un balance del primer semestre de gestión en materia de inmunización, destacando que ya se aplicaron más de 400 mil dosis.



“Estamos muy conformes. Hablar de más de 400 mil dosis aplicadas a mitad de año significa que estamos rondando el 50% de cobertura y eso es muy importante”, expresó.



En ese marco, remarcó especialmente la importancia de la vacunación antigripal, teniendo en cuenta el inicio de la temporada invernal y el incremento de enfermedades respiratorias.



Cantero explicó que en el caso de los bebés es fundamental completar el esquema correspondiente: “Los niños deben recibir dos dosis; luego de la primera aplicación, la segunda debe colocarse un mes después”.



Asimismo, aclaró una duda frecuente entre las familias: “Muchas veces la información genera confusión. Los bebés no necesitan una orden médica del pediatra. La mamá puede acercarse únicamente con el DNI y la libreta de vacunación”.



La funcionaria también destacó que desde marzo, cuando comenzó la campaña antigripal, ya se superaron las 75 mil dosis aplicadas. “Es un éxito rotundo porque muchas personas se acercan y aprovechan para aplicarse tres o cuatro vacunas, mientras que los niños completan sus esquemas”, señaló.



El mensaje estuvo especialmente dirigido a los mayores de 65 años, mujeres embarazadas y personas con patologías de riesgo, grupos que deben recibir la dosis anual de refuerzo contra la gripe.



Además, valoró la continuidad de la denominada “Noche de las Vacunas”, una estrategia que se desarrolla los viernes en Plaza Cabral, en la Estación Saludable, permitiendo que personas con horarios laborales complicados puedan acceder a la inmunización.



“A veces sucede que todo el grupo familiar se acerca a vacunarse. Vamos evaluando su continuidad de acuerdo con la demanda de la población”, indicó.



Cantero también destacó que existen dosis disponibles en todos los vacunatorios de Corrientes y aclaró que quienes hayan extraviado la libreta pueden acceder a su historial mediante el sistema nacional, utilizando únicamente el DNI.



Sobre los sectores con menor adhesión a las campañas, sostuvo que las personas entre 20 y 45 años representan la franja etaria más reacia a completar esquemas. “Son edades donde más cuesta terminar las dosis, sobre todo cuando se trata de esquemas de tres aplicaciones. Aprovechamos cuando los padres llevan a sus hijos y allí también promovemos la vacunación en los adultos”, afirmó.



Finalmente, la referente sanitaria buscó derribar mitos sobre las vacunas: “Las vacunas son seguras, salvan vidas y son gratuitas. La vacuna antigripal no contiene virus vivo; es un mito pensar que uno se vacuna y queda en cama. Protege contra distintos serotipos y ayuda a prevenir complicaciones, aunque no evita completamente los contagios”.



La funcionaria remarcó que el trabajo se desarrolla de manera uniforme en toda la provincia, mediante una articulación entre equipos sanitarios, escuelas y hogares de adultos mayores, insistiendo en que la vacunación no es solo para niños, sino también para adultos que deben mantener sus refuerzos al día.



R: Gladis Lencina