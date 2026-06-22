Corrientes enciende el motor de los zonales y apuesta a la infraestructura propia

Lunes, 22 de junio de 2026

El secretario de Deportes, Jorge Terrile, detalló el inicio de las competencias en el interior provincial, elogió el esfuerzo de las familias y anticipó un gran evento náutico internacional gracias a la articulación público-privada.





En diálogo con Cadena de Radios, el secretario de Deportes de la provincia, Jorge Terrile, realizó un balance de las intensas actividades del fin de semana y trazó la hoja de ruta para los próximos meses. El funcionario hizo especial hincapié en el inicio de las etapas zonales y en la necesidad de unir esfuerzos entre el sector público y privado para sostener el crecimiento deportivo en un contexto económico desafiante.



Una logística inteligente para los zonales

Esta semana marca el puntapié inicial de las instancias zonales en el interior correntino. Con el objetivo de cuidar el bolsillo de los clubes y optimizar los recursos, la Secretaría diagramó una estrategia de cercanía geográfica:



Sedes iniciales: Las competencias arrancan en San Roque, Goya, Mercedes y la microrregión de La Cruz y Alvear.



Distribución estratégica: La provincia se dividió en siete zonas geográficas para agrupar a las localidades vecinas, lo que permite reducir los costos de traslado y aprovechar al máximo la infraestructura deportiva instalada en cada ciudad.



Próximo paso: Terrile estimó que, si los plazos se cumplen, en aproximadamente 30 días comenzarán a disputarse las esperadas etapas provinciales.



"El secreto es que en esta etapa difícil podamos juntarnos el Estado, el sector privado, las instituciones y los deportistas para trabajar siempre con el mismo objetivo", reflexionó el funcionario.



El río como escenario y el turismo como meta

Uno de los anuncios más destacados fue la articulación para generar eventos que combinen deporte y turismo de nivel internacional. Terrile adelantó que se está diseñando una competencia náutica con lanchas de diferentes países, que contará con entrada libre y gratuita para el público.



Localidades elegidas: Se proyecta para Paso de la Patria e Itá Ibaté, entre otros destinos. "Tenemos un río que es un escenario único", resaltó.



Infraestructura clave: El secretario ponderó el potencial de la provincia con recintos como el estadio José Jorge Contte (el "Gigante del Parque"). "Depende de nosotros generar actividades para que quienes elijan Corrientes como destino encuentren propuestas deportivas y recreativas", aseguró.



Apoyo a los atletas y balance del fin de semana

Durante el último fin de semana, la Secretaría estuvo presente respaldando a las bases del deporte correntino: se acompañó a la selección Sub-16 que disputará el Nacional de Vóley y se entregó indumentaria oficial al seleccionado de básquetbol que competirá en la Capital. En este sentido, Terrile valoró enormemente "el esfuerzo de los padres y de las instituciones" para mantener a los chicos en competencia.



Finalmente, el funcionario dedicó unas palabras al gran presente del nadador adaptado Alejo Pérez, destacando su doble rol actual:



Su faceta como atleta de alto rendimiento.



Su consolidación como influencer, lo que potencia la visibilidad del deporte adaptado.



Gracias a esto, se ha logrado un esquema de padrinazgo conjunto entre la Secretaría de Deportes, el Gobierno Provincial y Lotería Correntina. "Todos estamos contentos y queremos que se sienta satisfecho con ese apoyo", concluyó.



R: Gladis Lencina