Colombia un país de fuerte polarización y grandes retos fiscales

Lunes, 22 de junio de 2026

El periodista político Arley Sánchez analizó el ajustado desenlace electoral, destacó la histórica participación ciudadana y advirtió sobre el complejo panorama que le espera al nuevo mandatario.



En diálogo con Cadena de Radios, Arley Sánchez, periodista político del diario Vanguardia de Colombia, ofreció una radiografía detallada del complejo escenario político que atraviesa el país tras las recientes y reñidas elecciones presidenciales. El analista advirtió que el próximo gobierno asumirá el poder en un contexto de profunda fractura social y con desafíos económicos urgentes.



Un resultado milimétrico y un país fragmentado

Sánchez enfatizó la extrema paridad de los comicios, comparando la situación con procesos electorales recientes de la región:



Margen mínimo: La diferencia entre ambos candidatos fue de apenas 250 mil votos, un contraste marcado con los 700 mil votos de diferencia de la elección anterior.



Sin mayoría absoluta: "El panorama que reflejan estos resultados es que ni siquiera el presidente electo logró alcanzar el 50% de los votos", explicó el periodista, sumando que ninguna de las dos campañas —pese a ser muy distintas entre sí— logró un respaldo mayoritario.



El espejo de la región: Para Sánchez, el escenario es muy similar al vivido en su momento en Perú, donde un candidato se impuso por una ventaja mínima.



"El nuevo mandatario va a tomar posesión en un país muy polarizado. Recibe una nación fragmentada, con una crisis fiscal importante y grandes desafíos. Además, tendrá que enfrentar una oposición muy dura", afirmó de manera categórica.



Participación récord y eficiencia electoral

A pesar del contexto de vacaciones y la atención dispersa por el Mundial de fútbol, el electorado colombiano acudió masivamente a las urnas. "Nunca en Colombia habían votado más de 25 millones de personas. Ayer la gente participó activamente en política", destacó Sánchez.



Asimismo, el periodista elogió la velocidad del sistema electoral colombiano para procesar y difundir los datos:



El preconteo de votos se cerró exitosamente alrededor de las 19:00 horas del domingo.



El escrutinio definitivo concluye este mismo lunes.



Se espera que la certificación oficial de los resultados esté lista a más tardar el próximo miércoles.



Tensiones en las calles y el peso de los votos clave

El post-elección no estuvo exento de tensiones. Mientras que en ciudades como Bucaramanga los comerciantes optaron por medidas preventivas y blindaron sus locales para evitar vandalismo, en capitales como Bogotá y Cali se registraron disturbios y enfrentamientos por parte de sectores disconformes que se negaban a reconocer el desenlace.



R: Gladis Lencina