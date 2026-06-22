Dos hombres detenidos con más de 200 dosis de cocaína

Lunes, 22 de junio de 2026

La Policía demoró un automóvil Renault Logan con dos ocupantes, de 56 y 27 años de edad. Tras las primeras diligencias, se constató que el conductor presentaba alcoholemia positiva, con exceso de alcohol en sangre.



Efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Segunda de Paso de la Patria, en la jornada del 20-06-26, en el marco de tareas preventivas desplegadas en esa localidad, lograron interceptar un automóvil cuyos ocupantes circulaban realizando maniobras peligrosas, procedimiento que derivó en el secuestro de estupefacientes, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos presuntamente vinculados a la comercialización de estupefacientes.



El hecho se registró en horas de la noche de ayer, cuando personal policial demoró un automóvil -marca Renault Logan- cuando circulaba por calle la Rioja con dos ocupantes, de 56 y 27 años de edad. Tras las primeras diligencias, se constató que el conductor presentaba alcoholemia positiva, con exceso de alcohol en sangre.



En ese marco, inicialmente hallaron entre las pertenencias de los ocupantes, ocho dosis de una sustancia blanquecina presumiblemente cocaina y la suma de $139.300 en efectivo, procediéndose a la demora de estás personas y además al secuestro preventivo del vehículo y solicitándose la correspondiente orden de requisa.



Posteriormente, al efectuarse la inspección del rodado, los efectivos visualizaron una gran cantidad de dosis del mismo color, por lo que solicitaron colaboracion de sus pares de la dirección de drogas peligrosas y crimen organizado, quienes secuestraron un total de 209 dosis de cocaína listas para su comercialización, 17 envoltorios con sustancia estupefaciente destinados al fraccionamiento, tres balanzas de precisión, elementos utilizados para el corte y acondicionamiento de la droga, dinero en efectivo y dos teléfonos celulares.



Por disposición de la autoridad judicial interviniente, ambos ocupantes quedaron detenidos y junto a lo secuestrado quedaron a disposición de la autoridad interviniente, mientras continúan las diligencias investigativas de rigor.