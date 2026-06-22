Detienen a tres nuevos sospechosos por ocultar pruebas

Lunes, 22 de junio de 2026

En San Pablo arrestaron a tres implicados por ocultar evidencia en la muerte de una joven durante un salto en puente.



La Policía Civil de San Pablo detuvo a otras tres personas en el marco de la causa que investiga la muerte de una joven de 21 años durante una actividad de bungee jumping en Brasil.



Los nuevos acusados —una mujer de 29 años y dos hombres de 25 y 27— están señalados por presunta obstrucción de la investigación y ocultamiento de pruebas clave.



Sospechas por eliminación de evidencia



Según la investigación, los detenidos habrían tenido participación en la organización de la actividad recreativa en la que murió Maria Eduarda Rodrigues de Freitas el pasado 13 de junio.



Los investigadores sospechan que pudieron haber eliminado registros digitales relevantes y extraviado material audiovisual utilizado durante el salto.



Elementos clave aún desaparecidos



Uno de los puntos centrales del caso es la desaparición de una cámara tipo GoPro que la víctima llevaba al momento del hecho.



La Justicia cree que ese dispositivo podría contener información determinante para reconstruir lo ocurrido durante el salto desde la plataforma.



Allanamientos y secuestro de dispositivos



Tras las detenciones, la Justicia autorizó allanamientos en los domicilios de los sospechosos. También se secuestraron teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos.



El objetivo es recuperar posibles registros que permitan esclarecer las circunstancias del hecho.



Una causa que ya suma seis detenidos



Los primeros tres involucrados en la organización de la actividad ya habían sido detenidos días atrás, imputados por homicidio con dolo eventual.



Con estas nuevas detenciones, el total de personas bajo arresto asciende a seis mientras continúa la investigación judicial.



El hecho que originó la causa



La joven murió tras caer desde una plataforma de aproximadamente 40 metros en la ciudad de Limeira, en el estado de San Pablo.



El salto se realizó en el marco de una actividad turística de bungee jumping en el puente conocido como Ponte do Esqueleto, donde, según testigos, no se habría colocado correctamente el sistema de seguridad.



Investigación en curso



La Justicia brasileña continúa analizando pruebas, testimonios y material audiovisual para determinar responsabilidades penales en un caso que generó fuerte impacto en el país.



En los próximos días se esperan nuevas pericias sobre los dispositivos secuestrados y posibles avances en la reconstrucción del hecho.







