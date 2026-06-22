Persisten bloqueos pese al operativo estatal para normalizar rutas

Lunes, 22 de junio de 2026

Siguen cortes en Bolivia pese al estado de excepción y operativos para liberar rutas en todo el país.



En Bolivia aún se registran más de 20 bloqueos de carreteras, a pesar del estado de excepción vigente y del despliegue de fuerzas de seguridad para restablecer la circulación en distintos puntos del país.



Según el sistema oficial de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras, este domingo por la mañana se contabilizaban al menos 27 cortes activos, aunque la cifra muestra una baja respecto de los días anteriores.



El viernes se habían reportado 47 bloqueos y el sábado unos 40, lo que marca una tendencia descendente en el nivel de protesta.



Operativo estatal y estado de excepción



El Gobierno de Rodrigo Paz impulsa un operativo conjunto de Policía y Fuerzas Armadas para despejar rutas, en el marco del Decreto Supremo 5636, que fue respaldado por la Asamblea Legislativa.



La medida no suspende derechos constitucionales, pero prohíbe bloqueos y habilita el apoyo militar a tareas de control del orden en rutas estratégicas.



Las fuerzas de seguridad avanzaron con el retiro de piedras, tierra y otros elementos utilizados para interrumpir el tránsito en carreteras troncales del país.







Despliegue en rutas y reducción de protestas



El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, afirmó que los bloqueos se redujeron cerca de un 60% respecto del pico más alto del conflicto, cuando superaban el centenar.



Los operativos se concentraron en corredores clave como los accesos a Oruro y el eje Cochabamba-occidente, donde también se utilizó maquinaria pesada para liberar caminos.



El Gobierno sostiene que el objetivo es recuperar la normalidad y garantizar el abastecimiento de bienes esenciales en las ciudades afectadas.



Tensiones políticas y acuerdos parciales



En paralelo, el Ejecutivo logró un entendimiento con la Central Obrera Boliviana, aunque otras organizaciones sociales mantienen críticas al acuerdo y convocaron a nuevas deliberaciones internas.



Los sectores movilizados reclaman cambios en las políticas económicas y cuestionan la falta de participación en las negociaciones con el Gobierno.



Mientras tanto, el conflicto dejó un saldo de más de 20 personas fallecidas y fuertes pérdidas económicas estimadas en miles de millones de dólares.





Perspectiva del conflicto



Aunque el número de bloqueos disminuye, el escenario aún no está completamente estabilizado y el Gobierno mantiene los operativos activos para garantizar la circulación total en el país. La evolución del conflicto dependerá de las próximas definiciones de los sectores movilizados y de la continuidad del diálogo político-social.



