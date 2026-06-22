Estados Unidos e Irán mantienen negociaciones nocturnas en Suiza

Lunes, 22 de junio de 2026

Las delegaciones retomaron el diálogo en Suiza pese a una breve interrupción iraní en medio de advertencias de Donald Trump.



Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán continúan este lunes en Suiza en el marco de un proceso diplomático destinado a sostener los acuerdos vinculados al reciente conflicto entre ambos países y avanzar en temas sensibles como el programa nuclear iraní y las sanciones económicas.



Las reuniones se desarrollan en el balneario de Bürgenstock, ubicado a orillas del lago de Lucerna, con la participación de altos funcionarios de ambas naciones y la mediación de países como Pakistán y Qatar.



Diálogo en medio de tensiones



Durante el fin de semana, la delegación iraní había abandonado momentáneamente la mesa de negociación en señal de protesta por declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump. Sin embargo, el equipo volvió a incorporarse al diálogo pocas horas después.



Según fuentes vinculadas a la negociación, las partes mantienen conversaciones ininterrumpidas y buscan extenderlas durante la noche para evitar un quiebre en el proceso.



Uno de los puntos centrales del intercambio es la situación en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde circula una parte significativa del comercio mundial de petróleo.



Un corredor marítimo bajo observación



Funcionarios estadounidenses señalaron que parte de las discusiones se enfocó en aclarar mensajes contradictorios provenientes de Irán respecto al control del estrecho de Ormuz.



Washington busca establecer mecanismos que garanticen la libre circulación en esa ruta clave para el comercio energético global, mientras Teherán sostiene su posición en el marco de las tensiones regionales.



El tema se suma a las preocupaciones sobre la estabilidad en Medio Oriente tras los recientes enfrentamientos que involucraron a actores regionales.



El trasfondo del conflicto y la negociación



Las conversaciones actuales forman parte de un entendimiento alcanzado semanas atrás que abrió un plazo de 60 días para negociar aspectos centrales del programa nuclear iraní y un eventual alivio progresivo de sanciones por parte de Estados Unidos.



Pese a los avances parciales, la situación en la región continúa condicionando el ritmo del diálogo, especialmente por la escalada del conflicto entre Israel y Hezbollah en el Líbano.



Irán sostiene que no avanzará en acuerdos definitivos mientras persistan los enfrentamientos en ese frente, al que considera determinante para cualquier negociación integral.







Programa nuclear y posiciones enfrentadas



Desde Teherán, el presidente Masoud Pezeshkian reiteró que Irán no renunciará al enriquecimiento de uranio, aunque insistió en que el país no tiene intenciones de desarrollar armas nucleares.



A la par, el gobierno iraní también puso sobre la mesa la posibilidad de destrabar activos congelados y ampliar sus exportaciones de petróleo como parte de un eventual acuerdo.



En paralelo, sectores políticos de Estados Unidos expresan reservas sobre el avance de las conversaciones y cuestionan la viabilidad de un entendimiento duradero.



Expectativa por el futuro del diálogo



La continuidad de las negociaciones en Suiza es vista por los mediadores internacionales como una señal de estabilidad en un proceso que sigue siendo frágil.



Aunque las partes mantienen diferencias profundas, el hecho de sostener el diálogo durante la noche refleja la intención de evitar una ruptura inmediata.



En los próximos días se espera que el proceso defina si es posible avanzar hacia acuerdos más concretos o si las tensiones regionales vuelven a trabar la negociación entre Washington y Teherán.