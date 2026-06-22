Argentina juega hoy contra Austria por el Mundial 2026

Lunes, 22 de junio de 2026

Tras la victoria por 3-0 sobre Argelia, la Selección conducida por Lionel Scaloni buscará en Dallas la clasificación a la siguiente fase contra los europeos, que vienen de vencer por 3-1 a Jordania





Hora: 14:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 13:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 12:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 11:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 19:00 (España).



Televisación: DSports y Disney + (Sudamérica) / DSports, Disney+, Telefé, TyC Sports y Paramount+ (Argentina) / RTVE y DAZN (España) / ViX (México) / DSports y Canal 5 (Uruguay) / DSports (Ecuador) / DSports, Caracol y RCN Televisión (Colombia) / DSports (Perú) / Dsports y Televen (Venezuela) / FOX, Telemundo y Peacock (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica).



La FIFA designó al árbitro egipcio Amin Mohamed Omar para conducir el encuentro entre Argentina y Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Se trata de una apuesta de la Comisión de Árbitros por un juez con experiencia internacional, personalidad serena y una conducción basada en la lectura del juego antes que en la sanción constante.



Posibles formaciones



Argentina: Emiliano Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian Cuti Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada, Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni



Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba, Philipp Mwene; Konrad Laimer, Nicolas Seiwald; Romano Schmid, Xaver Schlager, Marcel Sabitzer; Sasa Kaladjzic o Marko Arnautovic. DT: Ralf Rangnick