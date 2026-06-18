El exmarino Carlos Pérez señaló al excomisario Maciel sobre el paradero de LOAN

Jueves, 18 de junio de 2026

Madres Corajudas levantaron frente a los imputados la foto de Loan y la leyenda “No me olviden”. Pérez respondió señalando con la mano a Walter Maciel. Las mujeres repitieron entonces la pregunta frente al excomisario, quien reaccionó con una sonrisa, burlándose.



Uno de los momentos más impactantes ocurrió durante el último cuarto intermedio. Roxana, Rosario y Carmen, integrantes de la agrupación Mujeres Guerreras y Madres Corajudas, levantaron un cartel con la foto de Loan y la leyenda “No me olviden” frente a los imputados.



El mensaje fue dirigido a Pérez, que respondió con un gesto que llamó la atención: movió la mano como desviando la responsabilidad y señaló a Walter Maciel. Las mujeres repitieron entonces la pregunta frente al excomisario, que reaccionó con una sonrisa, un gesto que para ellas fue interpretado como una burla.



Horas antes, otro gesto había llamado la atención: un beso que se dieron Pérez y María Victoria Caillava justo cuando se acomodaban en el banquillo de los acusados mientras tenían a su lado a Laudelina Peña.



La escena, breve pero muy visible, también generó murmullos entre los presentes en el inicio de la audiencia.



