Con un fuerte plan pluvial la Capital acelera sus frentes de obra simultáneos

Miércoles, 17 de junio de 2026

El secretario de Obras Públicas, Sebastián Gómez de la Fuente, repasó los trabajos en los barrios frente a la amenaza de "El Niño". Además, anunció la llegada de nueva tecnología para limpiar desagües.





La Municipalidad de Corrientes avanza en una ambiciosa agenda de infraestructura urbana que abarca de forma simultánea desde sistemas pluviales hasta mejoras en iluminación LED, pavimentación y espacios públicos. El secretario de Obras Públicas de la ciudad, Sebastián Gómez de la Fuente, dialogó con Cadena de Radios y dio precisiones sobre el estado de las intervenciones y los principales desafíos de gestión compartidos con el Gobierno de la provincia.



Planificación hídrica y tecnología contra las inundaciones

Con los pronósticos meteorológicos alertando sobre el impacto del fenómeno climático de El Niño, la prioridad del municipio se ha volcado hacia las tareas preventivas en los puntos críticos de la capital.



Actualmente, las cuadrillas concentran sus esfuerzos en la avenida Cazadores Correntinos, a la altura del barrio Villa Chiquita, un sector históricamente afectado por los anegamientos que ya se encuentra en su etapa final de obra. Esta intervención se suma a los sistemas pluviales recientemente concluidos en los barrios Ponce, Molina Punta y Punta Taitalo.



"No podemos evitar las lluvias, pero sí trabajar para que la ciudad esté en las mejores condiciones posibles", señaló el funcionario, destacando la articulación entre el intendente Claudio Polich y el gobernador Juan Pablo Valdés.



Como parte de este plan de contingencia, Gómez de la Fuente anunció dos puntos clave para el mantenimiento hídrico:



Inversión en equipamiento: El municipio adquirió un camión desobstructor de última tecnología que estará plenamente operativo a partir de julio para limpiar conductos antiguos que hoy resultan insuficientes.



Llamado a la conciencia social: El secretario pidió la colaboración activa de la comunidad, advirtiendo que la basura arrojada en la vía pública obstruye constantemente los sumideros e impide el correcto drenaje durante las tormentas.



Mejoras en los barrios y espacios verdes

Más allá de las urgencias hídricas, la gestión municipal continúa con el despliegue de obras de cordón cuneta y enripiado en distintas barriadas para mejorar la transitabilidad de los vecinos. En paralelo, se ejecutan tareas de renovación urbana en paseos tradicionales y comunitarios, destacándose las refacciones en el Parque Mitre y en la plaza del barrio Anahí.



R: Gladis Lencina

