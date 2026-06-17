Se recolecta un volumen de 450 centímetros cúbicos de sangre donada por persona

Miércoles, 17 de junio de 2026

El referente de la institución, Vertinaldo Ábalos, destacó que con una sola donación se pueden salvar hasta cuatro vidas. Explicó el cambio de estrategia para buscar a los donantes en la comunidad y detalló cómo pueden colaborar las instituciones.





En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, el referente del Banco de Sangre, Vertinaldo Ábalos, dialogó con Cadena de Radios y enfatizó la necesidad de potenciar las campañas comunitarias para asegurar el abastecimiento de este recurso crítico en el sistema de salud.



Información e invitación: las claves para sumar voluntarios

Según el profesional, las principales barreras que impiden que las personas se acerquen a donar no están ligadas a la mala voluntad, sino a cuestiones culturales y de comunicación.



“La gente no dona sangre por falta de información y, en segundo lugar, porque no es invitada. Cuando llegamos a las escuelas con charlas informativas y luego convocamos a donar, la respuesta es muy positiva”, afirmó Ábalos.



En este sentido, resaltó el rol fundamental que cumplen las organizaciones civiles e instituciones intermedias al sumarse a la convocatoria, logrando resultados muy exitosos gracias al compromiso social.



El impacto de una donación y el cambio de estrategia

Ábalos detalló el riguroso proceso técnico que se realiza con cada extracción y cómo se optimiza el recurso para maximizar su alcance:



Extracción estándar: Se recolecta un volumen internacional de 450 centímetros cúbicos en sachets especiales con anticoagulante.



Procesamiento: Mediante un sistema de centrifugación, la muestra se divide en cuatro componentes: plasma, plaquetas, glóbulos rojos y glóbulos blancos.



Alcance: Gracias a esta separación, hasta cuatro pacientes distintos pueden beneficiarse con una única donación.



Por otra parte, el referente recordó que el Banco de Sangre implementó un giro clave en su modalidad de atención a partir del año 2022. “Ya no esperamos que el donante venga al servicio, sino que nosotros vamos a buscarlo", explicó, señalando que ahora planifican actividades y campañas externas junto a la comunidad durante todo el año.



Frecuencia y contacto para instituciones

Respecto a los cuidados de la salud del donante, el profesional aclaró que, si bien el cuerpo se recupera rápidamente y una persona está apta para donar cada dos meses, la recomendación médica es no superar las tres donaciones anuales para garantizar una óptima recuperación del organismo.



Finalmente, se informó que todas aquellas instituciones, empresas o escuelas interesadas en coordinar una jornada solidaria de donación pueden ponerse en contacto con el Servicio de Hemodonación llamando al 4431200 (interno 33), donde se planificará un programa de trabajo conjunto y a medida.



R: Gladis Lencina