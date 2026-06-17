Razones por las que los Pitbulls no deben ser mascotas

Miércoles, 17 de junio de 2026

Son animales de naturaleza agresiva y su mordida puede ser letal. De los 346 ataques mortales de pitbull, el 53% involucraron la muerte de un miembro de la familia o del hogar.



No es recomendable tener en casa perros de la raza pitbull, explicando que son animales considerados de ‘sangre caliente’ que pueden reaccionar en cualquier momento de forma muy agresiva, contando con una mordida letal con la que pueden causar un daño terrible a las personas y poner en riesgo la vida de las mismas.



“Hay animales que son de ‘sangre caliente’, así se les dice porque son animales agresivos o violentos, los ves en diferentes especies, si tú ves en el mar está el tiburón, si ves en las aves está el gallo de pelea, si ves en los perros tienes al pitbull. El pitbull es peligroso por el tipo de mordida que tiene, que es muy fuerte, son animales agresivos que no deberían tenerse en casa cuando hay personas menores de 15 años, eso es lo recomendable”, expuso el veterinario.



El especialista resaltó que un pitbull es un perro que sabe pelear y que tiene una mordida letal y peligrosísima: “estamos hablando de una mordida arriba de 300 kilos por centímetro cuadrado, ese es el riesgo del animal, de que llegara a morder, que le saliera la bravura y eso es lo que muchas veces el médico veterinario previene, saben qué, es un pitbull, tengan cuidado, no lo hagan enojar, no lo maltraten, porque ya que saque la bravura no va a respetar a nadie”.



El Dr. Lugo García agregó que hoy en día no solo hay que tener cuidado con el pitbull, comentando que es una raza que se liberó mucho en la calle “y la mayoría de los perros de calle traen cruza de pitbull, por lo que un perro de calle podría ser hasta más peligroso que un pitbull, porque ya traen en la sangre esa agresividad, y cuáles son los perros que rescata la gente y que luego dan en adopción a familias donde tienen niños, son animales que algunos no se pueden ni manejar, entonces, hay que tener mucho cuidado con eso”.



En definitiva, el pitbull es un perro que no se recomienda tener en casa y que mejor puede ser aprovechado para temas de seguridad, por ejemplo, para cuidar un terreno, porque la gente de antemano les tiene miedo, “es como cuando tienes un rottweiler, ya con la pura apariencia del perro ya no te le acercas, entonces, son perros que los puedes utilizar para eso, para seguridad”.

