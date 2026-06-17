Otra vez un Pitbull y la falta de legislación de tenencia de mascota con alta violencia

Miércoles, 17 de junio de 2026

La menor fue asistida en el Hospital San Roque y luego derivada de urgencia al Hospital Pediátrico Juan Pablo II de la capital correntina. Permanece internada a la espera de una cirugía reconstructiva.



Como consecuencia del ataque, la menor sufrió severas lesiones en el rostro y fue trasladada de urgencia al Hospital San Roque, donde recibió las primeras curaciones y atención médica de emergencia.



Debido a la gravedad de las heridas, los profesionales de la salud dispusieron su inmediata derivación al Hospital Pediátrico Juan Pablo II de la ciudad de Corrientes, donde permanece internada bajo seguimiento especializado.



La directora del Hospital San Roque, María José Pellegrini, confirmó a medios locales el ingreso de la niña al centro asistencial y su posterior traslado a la capital provincial. Según indicó, la paciente se encuentra a la espera de una compleja cirugía reconstructiva.



El episodio generó preocupación entre los vecinos de la zona, quienes señalaron que en el sector cercano a la calle Emilio Hansen ya se registraron otros incidentes vinculados a perros de gran porte.



Tras conocerse el estado de salud de la menor, crecieron los reclamos para que se identifique a los responsables del animal y se determinen las medidas correspondientes. Además, vecinos y organizaciones proteccionistas coincidieron en la necesidad de reforzar la tenencia responsable de mascotas para prevenir nuevos hechos que puedan poner en riesgo a la comunidad.