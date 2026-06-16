Una mujer de 64 años falleció tras el incendio de su vivienda

Martes, 16 de junio de 2026

Una tragedia conmovió a la localidad de Paso de los Libres tras registrarse un incendio en una propiedad ubicada por calle Brasil, casi esquina avenida Salvador Di Tomaso. Como consecuencia del siniestro, una mujer perdió la vida al quedar atrapada.



De acuerdo con las primeras investigaciones de la Comisaría Distrito Primera, el fuego se habría originado en uno de los dormitorios por causas que aún se intentan establecer, propagándose con rapidez por el resto de la casa. En la vivienda residían dos mujeres mayores de edad junto a cuatro menores; si bien la mayoría logró evacuar a tiempo, la ciudadana de apellido Quiroz, de 64 años, no pudo salir.



Personal médico que intervino en el lugar determinó, de forma preliminar, que el fallecimiento se produjo por inhalación de humo. En el sitio se realizaron las diligencias de rigor bajo la órbita de la unidad fiscal en turno, mientras la policía local prosigue con los trámites investigativos correspondientes.



