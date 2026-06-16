Con pantallas gigantes se vivirá el mundial 2026 en La Unidad

Martes, 16 de junio de 2026

Con entrada libre y gratuita, el Gobierno de la Provincia invita a los correntinos a alentar a la Selección Argentina en pantalla gigante desde el complejo La Unidad.



La propuesta busca convertir cada partido de la Albiceleste en una verdadera fiesta para compartir entre amigos y familias.



Bajo el lema "El aguante también es un plan en La Unidad", el Gobierno de la Provincia invita a vivir toda la pasión del Mundial junto a la Selección Argentina. Con ingreso libre y gratuito, el complejo La Unidad, ubicado en avenida 3 de Abril 57, transmitirá en pantalla gigante todos los encuentros del combinado nacional.



El debut de Argentina será el martes 16 de junio, a las 22, frente a Argelia. Luego, la Albiceleste volverá a presentarse el lunes 22 de junio, a las 14, ante Austria. Finalmente, cerrará su participación en la fase de grupos el sábado 27 de junio, desde las 23, cuando enfrente a Jordania.



La propuesta invita a disfrutar de cada partido en un ambiente pensado para compartir la emoción del Mundial, con pantalla gigante, sonido de alta calidad y el clima de aliento que solo se vive entre hinchas. Porque los goles se festejan mejor en compañía, La Unidad abre sus puertas para que todos los correntinos acompañen a la Selección y vivan cada encuentro como una verdadera fiesta.