Los ángeles salvando más de 250 vidas realizan colecta para obtener un baño puestero

Martes, 16 de junio de 2026

El grupo civil que previene suicidios en el viaducto interprovincial alertó sobre el aumento de casos. Piden colaboración de la comunidad y autorización municipal para trasladar una casilla de guardia.



El grupo voluntario Los Ángeles del Puente, que realiza patrullajes preventivos en el Puente General Belgrano para asistir a personas en crisis y con riesgo de suicidio, alcanzó la alarmante cifra de 255 intervenciones. Andrés Valenzuela, integrante de la organización, expresó su profunda preocupación por el incremento de los casos, aunque valoró el apoyo social recibido.



"Es preocupante, pero también habla de un gran trabajo en conjunto con la sociedad. Fue positivo poder visibilizar esta situación", reflexionó Valenzuela en diálogo con Cadena de Radios. Sin embargo, advirtió sobre la necesidad de expandir el alcance: "Anoche me comunicaron sobre un caso en Mercedes y eso nos lleva a pensar que debemos fortalecer aún más nuestra tarea".



Bajo la premisa de que "la fe sin acción de poco sirve", este equipo lleva casi un año y medio involucrándose de manera activa para evitar decisiones irreversibles en el viaducto que une Corrientes y Chaco.



Campaña solidaria y mejoras edilicias

Con el objetivo de optimizar sus guardias diarias, el grupo lanzó una colecta solidaria para refaccionar una casilla que les fue donada previamente por Vialidad. Actualmente, la estructura requiere mejoras urgentes para garantizar condiciones dignas a los voluntarios.



Entre las principales necesidades edilicias se destacan:



Restauración general y ampliación de la estructura.



Apertura de una ventanilla con vista directa al puente.



Incorporación de un baño químico.



El reclamo por el traslado

Además de los materiales, el principal obstáculo que enfrentan es logístico y burocrático. Los voluntarios necesitan trasladar la casilla hasta el punto exacto donde realizan las asistencias, un pedido que ya elevaron a las autoridades locales pero que aún no tuvo una respuesta favorable.



"Le pudimos explicar al intendente de Capital, Claudio Polich, y contarle sobre todo nuestro trabajo, aunque su apoyo no fue tan contundente. Solo queremos que nos autorice a llevar esa casilla donde estamos o acercarla", reclamó Valenzuela.



📞 Cómo colaborar

La lista completa de los materiales y recursos necesarios se encuentra publicada en la página oficial del grupo. Quienes deseen sumarse a la causa o realizar donaciones pueden comunicarse directamente al teléfono: 3794-018700.



R: Gladis Lencina