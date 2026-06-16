El Sombrero vivirá por primera vez el Mundial en pantalla gigante

Martes, 16 de junio de 2026

La Municipalidad de El Sombrero invita a toda la comunidad a compartir el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 en una propuesta inédita para nuestra localidad que busca convertir cada partido en un espacio de encuentro para las familias



La cita será este martes en el Polideportivo Municipal, donde desde las 21 horas se abrirán las puertas para vivir la previa y compartir una noche especial junto a emprendedores locales, puestos gastronómicos, sorteos de camisetas de la Selección Argentina y la transmisión en pantalla gigante del encuentro entre Argentina y Argelia, previsto para las 22 horas.



La iniciativa se desarrollará durante todos los partidos de la Selección Argentina y tiene como objetivo fortalecer los espacios comunitarios, generar movimiento económico local y brindar nuevas oportunidades a quienes trabajan y emprenden en nuestra localidad.



“Queremos que este Mundial sea una oportunidad para encontrarnos como comunidad, pero también para generar trabajo y movimiento económico. Cada partido será un espacio donde nuestros emprendedores, gastronómicos y vecinos puedan participar, mostrar lo que hacen y generar ingresos. Cuando crece la comunidad, crecemos todos”, expresó la intendente Ara Aponte.



Desde el municipio destacaron que la propuesta es libre y gratuita y convocaron a todos los vecinos de El Sombrero y de los distintos parajes a sumarse a esta gran fiesta celeste y blanca.



📍 Polideportivo Municipal

🕘 Apertura: 21 horas

⚽ Argentina vs Argelia: 22 horas