Ofensiva regional contra bandas criminales tras la caída del líder del Tren de Aragua

Martes, 16 de junio de 2026

Washington anunció una nueva estrategia de seguridad para América Latina y anticipó más operativos contra organizaciones criminales transnacionales.



El gobierno de Estados Unidos anunció el inicio de una nueva ofensiva regional contra organizaciones criminales en América Latina luego de la muerte de Héctor "Niño Guerrero", identificado como líder del Tren de Aragua, durante una operación desarrollada en Venezuela.



La medida fue confirmada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien presentó una coalición internacional destinada a coordinar acciones contra grupos criminales que operan en varios países del continente.



Una nueva alianza de seguridad



La iniciativa, denominada Coalición Hemisférica Anticárteles de América (A3C), busca fortalecer la cooperación entre gobiernos aliados para combatir estructuras vinculadas al narcotráfico, la trata de personas, el contrabando y otras actividades delictivas.



Desde Washington sostienen que estas organizaciones representan una amenaza para la seguridad regional y que requieren una respuesta coordinada entre fuerzas de seguridad, organismos de inteligencia y estructuras militares.



Hegseth afirmó que la eliminación de "Niño Guerrero" marcó un punto de inflexión en la estrategia estadounidense y adelantó que podrían repetirse operativos similares en otros países de América Latina.





La operación en Venezuela



La intervención que terminó con la muerte del líder del Tren de Aragua fue coordinada por el Comando Sur de Estados Unidos y contó con apoyo de las autoridades venezolanas surgidas tras los recientes cambios políticos registrados en ese país.



Según la información difundida por funcionarios estadounidenses, la cooperación bilateral permitió avanzar en acciones conjuntas orientadas a desarticular organizaciones consideradas de alto riesgo para la seguridad regional.



La operación fue presentada por Washington como parte de una política más amplia destinada a enfrentar redes criminales con presencia internacional.



Posibles acciones en otros países



Funcionarios estadounidenses señalaron que la nueva coalición podría ampliar su radio de acción hacia otras naciones donde operan organizaciones criminales transnacionales.



Entre los países mencionados en distintos informes aparecen Ecuador y Guatemala, aunque hasta el momento no se anunciaron intervenciones concretas ni fechas para eventuales operativos.



La administración estadounidense remarcó que cualquier acción futura dependerá de acuerdos de cooperación con los gobiernos involucrados y de evaluaciones de seguridad específicas.



Impacto regional y preocupación en comunidades migrantes



El anuncio generó atención en distintos sectores de América Latina debido a las posibles consecuencias que podría tener sobre la seguridad regional, los controles fronterizos y las políticas migratorias.



Diversas organizaciones vinculadas a comunidades latinoamericanas en Estados Unidos recomendaron seguir de cerca la evolución de las medidas y mantenerse informados sobre posibles cambios en normativas de viaje o cooperación internacional.



Mientras tanto, la Casa Blanca ratificó que continuará impulsando acuerdos con países aliados para ampliar el alcance de la nueva estrategia y reforzar la lucha contra las organizaciones criminales que operan en la región.



La puesta en marcha de esta coalición marca una nueva etapa en la política de seguridad estadounidense hacia América Latina y anticipa un escenario de mayor coordinación internacional en el combate contra el crimen organizado.