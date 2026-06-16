California: cayó un bombardero B-52 y murieron ocho personas Martes, 16 de junio de 2026 La aeronave militar se estrelló tras despegar de una base de pruebas en California. Investigan las causas del accidente.

Un bombardero estratégico B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrelló poco después de despegar de la Base Aérea Edwards, en California. Según los primeros reportes oficiales, las ocho personas que viajaban a bordo fallecieron en el impacto.



El accidente ocurrió alrededor de las 11:20 de la mañana, cuando la aeronave realizaba una misión de prueba programada. Tras la caída, se produjo una fuerte explosión seguida de un incendio de gran magnitud que generó una columna de humo visible a varios kilómetros de distancia.



Operativo de emergencia e investigación



Las autoridades militares desplegaron de inmediato equipos de rescate y emergencia en la zona del siniestro, ubicada dentro del área de operaciones de la base.



Desde la Fuerza Aérea informaron que el hecho es investigado para determinar qué provocó la caída del avión. Mientras avanzan las pericias, la instalación suspendió temporalmente las operaciones aéreas y restringió el ingreso de visitantes.



Además, todos los vuelos previstos hacia Edwards fueron desviados a otros aeropuertos hasta nuevo aviso.







Una base clave para el desarrollo aeronáutico



La Base Aérea Edwards, situada a unos 160 kilómetros al norte de Los Ángeles, es uno de los centros más importantes de pruebas aeronáuticas de Estados Unidos. Allí se realizan evaluaciones de nuevas tecnologías militares y proyectos vinculados a la aviación experimental.



El bombardero siniestrado formaba parte de un programa de modernización que incluye nuevas capacidades de radar y sistemas electrónicos. Durante este año, varias unidades del modelo B-52 estaban siendo sometidas a ensayos operativos en la base.







Qué es el B-52 Stratofortress



Fabricado por Boeing, el B-52 es uno de los bombarderos más emblemáticos de la Fuerza Aérea estadounidense. Entró en servicio en la década de 1950 y continúa activo gracias a sucesivos programas de actualización tecnológica.



La aeronave posee capacidad para transportar grandes cargas de armamento convencional y estratégico, además de cumplir misiones de largo alcance. Actualmente, Estados Unidos mantiene decenas de unidades en servicio dentro de su flota aérea.







El accidente más grave en años



El siniestro representa uno de los episodios más graves registrados con este tipo de aeronaves en las últimas décadas. De acuerdo con antecedentes oficiales, el último accidente fatal de un B-52 había ocurrido en 2008, cuando una unidad cayó al océano Pacífico cerca de Guam y provocó la muerte de seis tripulantes.



Las autoridades estadounidenses continuarán durante los próximos días con la investigación técnica para establecer las causas exactas del accidente y determinar si existieron fallas mecánicas o factores operativos que contribuyeron a la tragedia.



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