Netanyahu justificó que él haga una guerra en Irán esta bien

Martes, 16 de junio de 2026

Tras el acuerdo entre Washington y Teherán, el primer ministro israelí afirmó que la campaña militar evitó una amenaza nuclear y aseguró que continuará la vigilancia sobre Irán.



El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se pronunció por primera vez tras el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto en Medio Oriente. En una conferencia realizada en Jerusalén, aseguró que la ofensiva militar desarrollada durante los últimos meses permitió neutralizar riesgos estratégicos para su país.



El mandatario sostuvo que la principal prioridad de su gobierno sigue siendo impedir que Irán avance en el desarrollo de armas nucleares y remarcó que esa postura no cambiará a raíz del nuevo entendimiento diplomático.



“Con acuerdo o sin acuerdo, Irán no tendrá armas nucleares”, expresó durante su mensaje público.





La seguridad seguirá siendo una prioridad



Netanyahu afirmó que las operaciones militares realizadas por Israel y sus aliados redujeron significativamente las capacidades estratégicas iraníes. Según indicó, los ataques alcanzaron instalaciones vinculadas al programa nuclear, infraestructura militar y altos mandos del régimen.



El jefe de gobierno aseguró que la amenaza representaba un riesgo directo para la seguridad nacional israelí y destacó que las acciones emprendidas permitieron alejar escenarios que consideró peligrosos para la población.



Durante su intervención, insistió en que la vigilancia sobre Irán continuará y que Israel mantendrá una política de defensa activa frente a cualquier amenaza regional.







Presencia militar en zonas estratégicas



Otro de los puntos centrales de su discurso fue la permanencia de fuerzas israelíes en áreas consideradas sensibles para la seguridad del país.



Netanyahu señaló que las tropas seguirán desplegadas en sectores de Gaza, Líbano y Siria mientras las autoridades evalúen que existen riesgos potenciales para el territorio israelí.



Además, confirmó que el gobierno continuará fortaleciendo sus capacidades militares y mantendrá la facultad de actuar de manera independiente ante eventuales amenazas.







El acuerdo entre Estados Unidos e Irán abre una nueva etapa



Las declaraciones se produjeron mientras Washington y Teherán avanzan en la formalización del acuerdo que contempla una etapa de negociaciones y mecanismos de control sobre distintos aspectos del programa nuclear iraní.



Aunque el pacto fue recibido por los mercados internacionales como una señal de distensión, el gobierno israelí dejó en claro que seguirá observando de cerca su implementación y cumplimiento.



Para Netanyahu, el acuerdo no elimina los desafíos de seguridad existentes en la región ni modifica los objetivos estratégicos de Israel.







Confirmó que será candidato nuevamente



En el plano político interno, el primer ministro también despejó dudas sobre su futuro y anunció que volverá a competir en las próximas elecciones.



La confirmación llega en un contexto de debate dentro de Israel sobre las consecuencias de la guerra y el rumbo adoptado por el gobierno durante el conflicto.



Con este anuncio, Netanyahu busca proyectar continuidad política mientras reivindica la ofensiva militar y refuerza su postura frente a Irán, un tema que sigue ocupando un lugar central en la agenda de seguridad israelí.